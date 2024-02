Accoltellato durante una lite ad Anzio: 58enne è in fin di vita Lotta tra la vita e la morte un 58enne accoltellato ad Anzio. Indagano carabinieri e Procura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo di cinquantotto anni lotta tra la vita e la morte, dopo essere stato accoltellato in via del Melograno ad Anzio, sul lungomare della provincia di Roma. Attualmente si trova ricoverato in ospedale con prognosi riservata. L'aggressione è avvenuta nella mattinata di ieri, martedì 20 febbraio, durante una lite in strada nata per motivi banali tra la vittima e un altro uomo, che dopo averlo ferito gravemente si è allontanato senza fermarsi a prestargli soccorso, né ha chiamato un'ambulanza.

La vittima da quanto si apprende è un uomo che lavora come addetto di una ditta di autospurgo, che ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche urgenti. Raggiunto dai fendenti è finito a terra, arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario, che lo ha preso in carico e trasportato con l'ambulanza in ospedale.

Giunto al pronto soccorso i medici lo hanno sottoposto alle cure del caso, intervenendo sulle ferite d'arma da taglio e lo hanno ricoverato in prognosi riservata. Le prossime ore saranno fatidiche per la sua ripresa. Presenti sul luogo dell'accoltellamento i carabinieri della Compagnia di Anzio, che hanno svolto gli accertamenti di rito e coordinati dalla Procura di Velletri indagano per tentato omicidio. I militari sono sulle tracce del responsabile, al vaglio le immagini delle telecamere di zona per verificare se abbiano ripreso l'aggressione o la fuga del secondo uomo.

Leggi anche Adescano giovani con app di incontri, poi li aggrediscono e derubano durante gli appuntamenti

A fine gennaio 15 accoltellato al Pigneto

Mercoledì 31 gennaio scorso un episodio simile si è verificato a Roma nel quartiere Pigneto, vittima in quel frangente è stato un ragazzo di quindici anni. Il giovane accoltellato durante una rissa vicino alla metro C è finito in ospedale, con una lesione al polmone. Fortunatamente però non ha rischiato di morire. A restare ferito anche un diciannovenne, indagato per lesioni gravi, in ospedale con codice giallo.