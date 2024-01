Quindicenne accoltellato al Pigneto: ha un polmone perforato, è grave Accoltellamento in serata al Pigneto, dove un 15enne è rimasto ferito, con un polmone perforato. Ferito anche un 19enne indagato per lesioni gravi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un ragazzo di quindici anni è grave, accoltellato in zona Pigneto a Roma. L'episodio di violenza è avvenuto nella serata di oggi, mercoledì 31 gennaio, intorno alle ore 19.30 nei pressi della metropolitana C. Dalle prime informazioni apprese e ancora in corso d'accertamento da parte delle forse dell'ordine, c'è stata una rissa nata per motivi banali e poi degenerata, durante la quale due giovani sono stati accoltellati.

Oltre al quindicenne a rimanere ferito è un diciannovenne, sospettato di aver ferito il quindicenne e che ora è indagato per lesioni gravi. Uno dei fendenti ha raggiunto il quindicenne ad un polmone, ma da quanto si apprende fortunatamente, nonostante le sue condizioni di salute siano serie, non rischia di morire.

Arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta d'intervento per alcuni giovani coinvolti in una rissa e che presentavano ferite d'arma da taglio, sul posto sono giunti diversi mezzi di soccorso. I residenti del Pigneto hanno udito varie sirene risuonare per le strade e si sono domandati cosa fosse successo.

Leggi anche Uomo di 50 anni accoltellato al torace a Velletri la notte di Capodanno: indagini in corso

Il personale sanitario arrivato sul posto ha preso in carico il quindicenne di origini tunisine e lo ha trasportato con l'ambulanza in codice rosso all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove si trova ricoverato. Il diciannovenne è stato invece trasportato con codice giallo all'ospedale Sandro Pertini e sottoposto alle cure del caso. Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia di Stato, che stanno svolgendo gli accertamenti per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto e risalire all'identità degli altri adolescenti che hanno preso parte alla rissa.