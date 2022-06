Accoltellato all’inguine alla fermata dell’autobus a Torpignattara: ferito un 35enne Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Vannini, dov’è stato medicato e dimesso con una prognosi di sette giorni.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Accoltellato alla fermata dell'autobus a Torpignattara. Il ferito è un ragazzo di 35 anni proveniente dall'Ecuador. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Vannini, dov'è stato medicato e dimesso con una prognosi di sette giorni. Stando a quanto si apprende, l'uomo ha litigato con un connazionale alla fermata del bus, precisamente in via Casilina all'altezza di via Labico. Ad un certo punto, uno dei due è passato dalle parole ai fatti e ha accoltellato l'altro all'inguine, appena sotto la cintura dei pantaloni.

Il ferito ha raccontato agli agenti del commissariato di Torpignattara di conoscere di vista il suo aggressore. Al momento quest'ultimo risulta ancora ricercato dalle forze dell'ordine. Dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio. Sconosciuti i motivi della litigata tra i due.

Un altro accoltellamento si è verificato nel corso del fine settimana in largo Corrado Ricci, nell'area dei Fori Imperiali in pieno centro a Roma. Stando a quanto ricostruito, un ragazzo americano di 20 anni in vacanza a Roma è stato accoltellato all'avambraccio da un 16enne. La litigata avrebbe coinvolto due gruppetti di amici (cinque italiani e altrettanti giovani turisti stranieri). Dopo aver discusso per futili motivi, le due comitive si sono affrontate a viso aperto. Secondo le prime ricostruzioni, un ragazzo di 16 anni italiano, residente a Tortoreto, provincia di Teramo, avrebbe impugnato un coltello e avrebbe ferito un ragazzo statunitense all'avambraccio destro. Fortunatamente quest'ultimo non è in gravi condizioni ed è stato medicato al pronto soccorso.