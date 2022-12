Accoltellato alla Borghesiana mentre cambia la batteria dell’auto: morto il 52enne Nazzareno Teti L’aggressione è avvenuta giovedì sera verso le 20. La vittima è morta poco dopo al policlinico di Tor Vergata, dove è arrivata in condizioni disperate.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un uomo di cinquantadue anni è stato accoltellato ieri sera a Roma, in zona Borghesiana. Secondo le prime informazioni, l'aggressione sarebbe avvenuta in strada a opera di una persona che poi si è data alla fuga. La vittima, che quando è stata colpita stava ricaricando la batteria della macchina, è morta poco dopo in ospedale.

I contorni della vicenda sono ancora poco chiari. La vittima, un uomo di cinquantadue anni di origini calabresi ma residente da tempo a Roma, stava caricando la batteria della macchina quando è stata colpita alla spalle da una coltellata che l'ha raggiunta al collo. Il suo nome era Nazzareno Paolo Teti. A dare l'allarme sono state diverse persone che in quel momento si trovavano al bar davanti al quale è avvenuto l'omicidio, e che hanno trovato il 52enne in una pozza di sangue. Portato subito all'ospedale di Tor Vergata, per lui non c'è stato nulla da fare ed è morto nonostante gli sforzi dei medici di salvargli la vita.

Sul caso indagano gli agenti della Squadra Mobile. Da capire quale sia il movente dell'omicidio e se Teti conoscesse il suo aggressore, che al momento non è stato ancora identificato. Gli investigatori procedono a 360 gradi e non escludono nulla, né una ritorsione per fatti avvenuti in passato, né una rapina finita male. L'area dove è avvenuto l'omicidio, e dove si trova la macchina di Teti e un'altra con cui stava cercando di far ripartire la sua, è stata sequestrata. Saranno visionate anche le telecamere di sorveglianza presenti nella zona in modo da poter chiarire l'accaduto e identificare l'omicida, che si è dato alla fuga subito dopo aver ucciso il 52enne.