Accoltellamenti e spari alla periferia Ovest di Roma: due ragazzi feriti, uno è gravissimo

Due ragazzi sono rimasti feriti questa notte a Roma, nel quartiere della Massimina. S’indaga per capire se i due episodi siano collegati, e se a colpire sia stato un unico gruppo armato.

Notte di paura a Massimina, quartiere alla periferia Ovest di Roma. Due persone sono state ferite a corpi di arma da taglio in due distinti episodi durante la serata di ieri, venerdì 26 settembre. Due aggressioni distinte che però potrebbero essere collegate e opera dello stesso gruppo. Sul caso indaga la polizia, intervenuta sul posto. Uno dei due feriti è gravissimo: è stato accoltellato diverse volte, e ora è ancora ricoverato all'ospedale San Camillo. Non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno.

Il primo episodio è avvenuto poco dopo le 21 di ieri sera in via Ildebrando della Giovanna. Le forze dell'ordine sono intervenute a seguito di diverse segnalazioni che parlavano di una lite e di un'aggressione a colpi di coltello. Giunti sul posto hanno trovato un ragazzo di 24 anni con delle ferite agli avambracci, che ha raccontato di essere stato colpito da un gruppo di persone con le quali poco prima aveva avuto una lite all'interno di un locale. La discussione è degenerata fino al punto in cui qualcuno del gruppo ha tirato fuori un coltello, cercando di colpirlo. Il giovane è riuscito a difendersi, riportando però dei tagli agli avambracci, giudicati guaribili in dieci giorni.

Mentre erano sul posto, ai poliziotti è arrivata un'altra segnalazione: poco distante erano stati avvertiti dei colpi d'arma da fuoco. Arrivati sul posto hanno trovato una persona accoltellata riversa sulla strada in gravi condizioni. Non aveva addosso ferite d'arma da fuoco, ma sul posto sono state trovare diverse cartucce inesplose, oltre a un coltello insanguinato. Il 44enne ferito è stato portato all'ospedale San Camillo. Secondo alcune testimonianze, l’uomo sarebbe stato inseguito da un’auto dalla quale sarebbero partiti spari prima dell’assalto a coltellate.