Accoltella al petto un 16enne dopo una lite: ragazzo di 19 anni arrestato al Pigneto Un ragazzo di diciannove anni è stato arrestato a Roma con l'accusa di tentato omicidio. Ha accoltellato un minore dopo una lite all'esterno di un locale.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di diciannove anni è stato arrestato a Roma dai carabinieri della stazione Tuscolana con l'accusa di tentato omicidio. Il giovane è accusato di aver accoltellato un 16enne la sera del 24 settembre, davanti un locale di cucina orientale, ferendolo al petto e alla spalla. I militari lo hanno rintracciato al Pigneto, e al termine delle formalità di rito lo hanno trasferito nel carcere di Regina Coeli.

L'episodio è avvenuto la sera del 24 settembre in via dell'Arco di Travertino, davanti un locale di cucina orientale. Secondo quanto ricostruito dai militari, quella sera due gruppi di ragazzi hanno cominciato a discutere all'esterno del posto. Una lite che ben presto è degenerata in rissa, con quindici persone che hanno cominciato a prendersi a calci e pugni. A un certo punto uno di loro ha tirato fuori un coltello, colpendo un giovane di sedici anni del gruppo rivale, e ferendolo al petto e alla spalla, presa fortunatamente di striscio.

Non appena il ragazzo è stato accoltellato la maggior parte dei giovani è fuggita. Il 16enne è stato portato in ospedale, non in pericolo di vita, e sottoposto a intervento chirurgico con una prognosi di trenta giorni.

Le indagini dei carabinieri sono scattate quella sera stessa. Hanno ascoltato gli amici del 16enne, visionato le telecamere di sorveglianza, analizzato i tabulati telefonici e i profili social dei ragazzi coinvolti. Ben presto sono riusciti a individuare il 19enne, considerato l'autore dell'accoltellamento. Dopo aver raccolto le prove lo hanno rintracciato al Pigneto e arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Adesso si trova in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.