Accoltella al collo un ragazzo, 18enne si costituisce con l'arma: arrestato per tentato omicidio Si è scagliato con un coltello contro un coetaneo e lo ha ferito al collo: arrestato per tentato omicidio un ragazzo di 18 anni che si è costituito consegnando l'arma.

A cura di Beatrice Tominic

La stazione dei carabinieri di Anzio.

Ha accoltellato un coetaneo al collo mentre si trovavano al bar ed è scappato. Mentre erano ancora in corso le indagini, si è poi costituito ai carabinieri della stazione di Anzio. Ha portato con sé anche l'arma utilizzata per aggredire il ragazzo, un anno più grande di lui. E per lui, giovane di appena 18 anni, è scattato l'arresto per tentato omicidio.

L'aggressione in un bar: cosa è successo ad Anzio

L'accoltellamento del giovane risale a qualche sera fa. L'accaduto è stato segnalato alle forse dell'ordine tramite una telefonata al numero di emergenza unico 112 arrivata da alcuni avventori di un locale. Sono loro che, al telefono con i carabinieri della stazione di Anzio, hanno spiegato di aver visto un ragazzo inseguirne un altro dopo essere usciti da un bar di Nettuno. Quest'ultimo si sarebbe rifugiato all'interno di un locale. Aveva una vistosa ferita al collo.

I militari sono arrivati immediatamente e, una volta sul posto, sono riusciti a identificare la vittima. Si tratta di un diciannovenne di origine tunisina. Una volta accertato il trasporto in ospedale da parte degli operatori sanitari del 118, sono scattate le indagini.

Le indagini per rintracciare i due giovani

I carabinieri sono riusciti immediatamente a ricostruire la dinamica degli eventi, anche grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza prontamente acquisite e consultate dai militari e dalle testimonianza raccolte dalla vittima e da altri testimoni. Il giovane è stato aggredito in strada da un coetaneo per motivi ancora non chiari. Lo ha aggredito con un coltello a serramanico, ferendolo al collo.

Aggressore si costituisce alla stazione di Anzio e porta con sé l'arma

Mentre i carabinieri continuavano le ricerche dell'aggressore e dell'arma del delitto, il diciottenne ha raggiunto il commissariato della polizia di Stato di Anzio spontaneamente per costituirsi. Il giovane è poi stato accompagnato presso gli uffici dell'Arma dei Carabinieri dove ha consegnato l'arma utilizzata per accoltellare il coetaneo. Ascoltato dai militari, la vittima ha riconosciuto sia l'aggressore in fotografia che l'arma utilizzata per accoltellarla, subito posta sotto sequestro dai militari.

Per il giovane aggressore, un diciottenne, è immediatamente scattato l'arresto da parte dei Carabinieri dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo Radiomobile di Anzio poiché gravemente indiziato del reato di tentato omicidio. Il diciottenne è poi stato trasferito presso la Casa Circondariale di Velletri, dove rimane a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.