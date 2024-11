video suggerito

Accende il camino, il vicino gli ordina di spegnerlo e lo minaccia con una pistola I carabinieri intervenuti sul posto lo hanno denunciato per minaccia aggravata dall'uso delle armi. Si tratta di un uomo di 42 anni di nazionalità albanese ma residente ad Aprilia.

A cura di Enrico Tata

Il vicino di casa accende il camino all'interno del suo appartamento e lui gli intima di spegnerlo impugnando una pistola e facendo partire qualche colpo a salve per intimorirlo. I carabinieri intervenuti sul posto lo hanno denunciato per minaccia aggravata dall'uso delle armi. Si tratta di un uomo di 42 anni di nazionalità albanese ma residente ad Aprilia, provincia di Latina.

Stando a quanto si apprende, il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 31 ottobre. Secondo quanto ricostruito, la vittima ha raccontato ai carabinieri della stazione di Aprilia che il vicino di casa si era presentato presso la sua abitazione, armato di pistola, e gli aveva intimato di spegnere il camino che aveva appena acceso. L'uomo è stato costretto anche a scappare e ad abbandonare la casa, insieme ai figli piccoli, perché spaventato da alcuni colpi di pistola a salve sparati dal vicino.

I militari hanno immediatamente avviato le indagini, hanno effettuato un sopralluogo sul posto e hanno trovato il bossolo di una cartuccia a salve, che è stata immediatamente sequestrata. La perquisizione domiciliare eseguita in seguito dai carabinieri ha permesso di rinvenire la pistola utilizzata dal vicino di casa per intimorire la vittima. Come anticipato, il 42enne albanese è stato denunciato con l'accusa di minaccia aggravata dall'uso delle armi. Nessuno, per fortuna è rimasto ferito. Pe il padrone di casa e per i suoi figli, soltanto un grande spavento. Sconosciuti i motivi per cui il vicino di casa non voleva il camino acceso.