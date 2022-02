Accende il camino con del liquido infiammabile, anziano prende fuoco: è gravissimo L’uomo è stato trasportato con l’elisoccorso al Centro grandi ustioni Sant’Eugenio di Roma.

Un uomo di 68 anni è rimasto gravemente ferito a causa di un incendio scoppiato all'interno della sua abitazione. È successo in via Fosse a San Giorgio a Liri, in provincia di Frosinone. L'anziano è stato portato al Centro grandi ustioni Sant'Eugenio di Roma con l'eliambulanza del 118: le sue ferite erano troppo gravi, e si è deciso di trasportarlo non con la normale ambulanza ma con l'elicottero, in modo da non perdere tempo. Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, sono arrivati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cassino, che hanno provveduto a spegnere l'incendio, e i carabinieri della stazione di San Giorgio a Liri e della compagnia di Pontecorvo.

Secondo le prime informazioni, l'incendio sarebbe scoppiato dopo che il 68enne avrebbe provato ad accendere il camino con del liquido infiammabile. Non aveva però calcolato la violenza delle fiamme che si sono sviluppate in un secondo, e che si sono avviluppate su di lui, non lasciandogli scampo. L'uomo non è riuscito a spostarsi, né a fuggire: in pochissimo tempo è stato avvolto dalle lingue di fuoco, che lo hanno lasciato gravemente ustionato. Le sue condizioni sono molto gravi: al momento non è noto se sia in pericolo di vita o meno e quanto del suo corpo sia stato ustionato. Sul caso indagano i carabinieri: dai primi accertamenti è emerso che si sarebbe trattato di un incidente domestico, una tragica fatalità costata cara all'uomo, che ora è in gravi condizioni. Sembra che al momento dell'incendio in casa fosse da solo e che non ci fosse nessun altro con lui.