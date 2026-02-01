Abusi sulle amiche 16enni della figlia durante il pigiama party: condannato per violenza sessuale

Il giudice ha condannato un 59enne a sette anni di reclusione per violenza sessuale su minore. Ha abusato delle amiche della figlia durante un pigiama party.

Sette anni di carcere per violenza sessuale su minore è la condanna che il giudice del Tribunale di Roma ha stabilito nei confronti di un uomo di cinquantanove anni, che avrebbe abusato delle amiche sedicenni di sua figlia. I fatti sono avvenuti durante un pigiama party in un'abitazione nel quartiere Balduina a Roma tra il 2012 e il 2013.

Gli abusi durante un pigiama party

Come riporta Il Corriere della Sera le ragazze hanno sporto denuncia nel 2018, a distanza di diversi anni dai fatti, assistite dagli avvocati Cristiano Pazienti e Cristina Cerrato. Secondo quanto ricostruito la figlia dell'imputato ha invitato a casa tre amiche coetanee per trascorrere la notte insieme con un pigiama party. Momenti di allegria e divertimento che si sono trasformati in un incubo. L'uomo come raccontato dalle giovani alle forze dell'ordine, le ha molestate.

Le avrebbe toccate o spinte a farsi toccare

Le ragazze frequentavano spesso l'abitazione dell'amica sedicenne anche il pomeriggio per fare i compiti e capitava loro d'incontrare il padre in casa. L'uomo avrebbe invitato le amiche della figlia a vedere un film sul divano o a parlare. Proprio in quei momenti avrebbe abusato sessualmente di loro. Le avrebbe toccate o spinte a farsi toccare. Un comportamento che ha portato le tre amiche della sedicenne a non recarsi più a casa sua e a sparire senza tante spiegazioni.

Poi anni dopo è arrivata la denuncia, quando le tre amiche si sono fatte forza e hanno raccontato tutto alle forze dell'ordine, che hanno inviato l'informativa in Procura. Il cinquantanovenne è finito dunque a processo e ha ricevuto una condanna a sette anni di reclusione per violenza sessuale su minore.