Abusi sulle alunne di 11 anni, il prof le molestava durante le lezioni in una scuola di Roma nord Secondo quando ricostruito dai pm, le molestie spesso avvenivano all'interno dell'aula, quando le giovani studentesse venivano chiamate alla cattedra per correggere compiti, fare esercitazioni o semplici interrogazioni.

A cura di Enrico Tata

Un professore è accusato di aver molestato dieci alunne di 11 anni durante le sue ore di lezione. La procura di Roma ha chiesto per questo il rinvio a giudizio per il docente con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Si tratta di un insegnante di un istituto paritario della zona nord della Capitale.

Stando a quanto ricostruito dai magistrati, gli episodi sono avvenuti in classe, durante le lezioni del prof, tra il dicembre del 2022 e il maggio del 2023. Il docente, 43 anni, è finito agli arresti domiciliari e, in attesa del giudizio, è interdetto dall'esercizio della professione per dodici mesi.

Le molestie avvenivano quando le alunne venivano chiamate alla cattedra

Nel corso delle indagini sono emersi particolari inquietanti: le molestie spesso avvenivano all'interno dell'aula, quando le giovani studentesse venivano chiamate alla cattedra per correggere compiti, fare esercitazioni o semplici interrogazioni.

A quel punto, hanno ricostruito i pm, il docente commetteva le molestie di cui è accusato. Dovrà rispondere, come anticipato, dell'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti delle sue giovani alunne.

Al gip spetta la decisione sull'eventuale rinvio a giudizio

Adesso spetterà al gip valutare in merito alla richiesta della procura. Il giudice dovrà, in altre parole, decidere se rinviare a giudizio il professore, cioè se mandarlo a processo oppure no. Come detto, il professore per il momento è interdetto dalla professione per i fatti contestati che si sarebbero svolti nei mesi che vanno da dicembre 2022 e il maggio del 2023.