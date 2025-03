Tragedia in piscina a Guidonia, Francesca muore durante una lezione di nuoto

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Foto Piscina Comunale di Guidonia

Tragedia a Guidonia Montecelio, provincia di Roma. Nella serata di ieri, lunedì 10 marzo, una donna è morta durante una lezione di nuoto alla piscina comunale del paese a Nord Est della Capitale. La vittima è la 52enne Francesca L.

Stando a quanto riporta il quotidiano locale Il Tiburno, la signora Francesca era una cliente abituale della struttura comunale. Si è sentita male all'improvviso durante una lezione di nuoto ed è stata immediatamente soccorsa, ma nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione da parte del personale della struttura e di un infermiere presente sul posto, ha perso la vita.

Secondo quanto ricostruito, un infermiere le ha praticato un lungo massaggio cardiaco e poi l'ha sottoposta a defibrillazione. In pochi minuti sul posto è arrivata anche un'ambulanza dell'Ares 118, ma nonostante il tentativo dei sanitari presenti a bordo di salvare la vita alla signora, quest'ultima è deceduta.

La Piscina Comunale di Guidonia ha espresso il proprio cordoglio per la morte della signora: "Ci stringiamo al dolore della famiglia della signora Francesca, che si è sentita male per problemi di salute e ci ha lasciato. Lo staff e il direttivo piange la sua scomparsa". Così si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook dell'impianto sportivo.