Abusa della sorella e la picchia, 20enne denuncia il fratello maggiore: arrestato La ragazza si è rivolta a un centro antiviolenza. Le operatrici l'hanno supportata e accompagnata dai carabinieri per sporgere denuncia.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di trent'anni è stato arrestato dai carabinieri di Viterbo, ed è attualmente recluso nel carcere di Mammagialla. Deve rispondere delle accuse di maltrattamenti sulla sorella di vent'anni e violenza sessuale. A denunciarlo è stata la stessa giovane, che dopo anni di abusi si è rivolta a un centro antiviolenza della zona. Le operatrici le sono state accanto, l'hanno ascoltata e supportata nello sporgere denuncia. Il fratello, un personaggio noto alle forze dell'ordine, è stato così arrestato e portato in carcere.

La vicenda è riportata da Il Messaggero. La ragazza subiva da anni le molestie del fratello, che abusava di lei e poi la picchiava. Disperata, la giovane ha chiamato un centro antiviolenza della zona, raccontando al telefono ciò che era costretta a subire da tempo. Le operatrici l'hanno ascoltata e supportata. Quando l'hanno incontrata insieme alle avvocate del centro, l'hanno aiutata ad andare dai carabinieri per sporgere denuncia. La ragazza è andata in caserma e ha raccontato l'orrore che da tempo viveva.

La ragazza adesso vive in una comunità protetta fuori da Viterbo, in modo che il fratello non possa raggiungerla. Il 30enne, noto alle forze dell'ordine per precedenti legati allo spaccio di droga, è stato arrestato e portato in carcere. La sorella è stata ascoltata in audizione protetta, dove ha raccontato le violenze che era costretta a subire e non dovrà ripresentarsi in tribunale. Il 30enne, invece, rischia una sentenza molto pesante nel caso dovesse essere condannato. Sarà ascoltato nei prossimi giorni dal giudice. Al momento resta in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.