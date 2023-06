Abdelkader Ossayef trovato morto vicino alla stazione Tiburtina: era scomparso da 8 giorni La scomparsa di Abdelkader Ossayef, da tutti conosciuto come Giuseppe, si è conclusa con il peggiore degli esiti: i carabinieri lo hanno trovato morto vicino alla stazione Tiburtina, se ne erano perse le tracce da otto giorni.

Abdelkader Ossayef è stato trovato morto nei pressi della stazione Tiburtina. Il settantenne era scomparso, dopo essersi allontanato dalla sua abitazione in Largo Ferruccio Mengaroni in zona Tor Bella Monaca a Roma. Il drammatico rinvenimento risale a ieri pomeriggio, quando sua figlia Nadia ne ha dato il doloroso annuncio sui social network: "Grazie a tutti, papà non c'è più". A contattare la donna sono stati i carabinieri della stazione di Roma Casal Bertone, che su richiesta del Numero Unico delle Emergenze 112, sono intervenuti in piazzale Giovanni Spadolini, dove alcuni passanti hanno segnalato la presenza di un uomo privo di sensi.

Giunti sul posto militari e paramedici hanno constatato il decesso. I carabinieri sono poi risaliti alla sua identità, contattando i famigliari. La figlia aveva lanciato un appello anche atraverso la trasmissione televisiva ‘Chi l'ha visto?' in onda su Rai3, dedicata ai famigliari e agli amici delle persone scomparse.

Giuseppe affetto da Alzheimer era scomparso da 8 giorni

Da tutti conosciuto come Giuseppe, il settantenne era affetto da Alzheimer. Era uscito di casa domenica scorsa 4 giugno senza più tornare. I famigliari preoccupati per la sua assenza e non riuscendo a mettersi in contatto con lui, ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine, che hanno diramato la sua foto e il suo identikit tra le varie Compagnie e commissariati territoriali e hanno dato il via alle ricerche. La speranza fino all'ultimo era di ritrovarlo vivo.

Giuseppe ha trascorso una settimana fuori casa, prima che lo trovassero morto. Al momento del rinvenimento non aveva con sé né documenti né telefonino. La salma terminate le verifiche sul posto è stata tarsferita all'obitorio di Tor Vergata, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia. I risultati degli esami autoptici serviranno a chiarire le cause del decesso.