Abbonamenti annuali e mensili Atac, ecco come ottenere il Bonus Sharing fino a 100 euro

Come ottenere il Bonus Sharing, cioè i voucher da 35 e 100 euro destinati agli abbonati mensili e annuali Metrebus per il noleggio di automobili, biciclette e monopattini a Roma.

Fino al prossimo 31 dicembre, gli abbonati mensili e annuali Atac (Metrebus, più correttamente) hanno diritto a un bonus in denaro per il noleggio di mezzi in sharing a Roma. Il cosiddetto ‘Bonus Sharing' è dedicato agli abbonati Metrebus Zona A e offre un credito da utilizzare nel territorio di Roma Capitale.

Bonus sharing, voucher da 35 e 100 euro

Per chi possiede un abbonamento mensile è previsto un voucher dal valore di 35 euro ed è utilizzabile a partire dal 17 luglio 2025 per i servizi di sharing mobility, bike e monopattini gestiti dagli operatori Bird, Dott e Lime.

Per chi possiede un abbonamento annuale è previsto un voucher di 100 euro utilizzabile esclusivamente per i servizi di car sharing. Tali voucher saranno utilizzabili prossimamente a seguito dell'adesione all'iniziativa da parte degli operatori che prestano il servizio sul territorio e che sarà comunicata sul sito romamobilita.it. Si ricorda inoltre che gli abbonamenti annuali possono già usufruire della gratuità per l'utilizzo dei servizi bike e monopattini.

I voucher devono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2025. Per gli utenti con abbonamento mensile il credito è valido per 30 giorni a partire dalla data di attivazione. Per gli utenti con abbonamento annuale il credito è utilizzabile fino al 31 dicembre 2025. L'assegnazione del credito dipende dalla disponibilità dei fondi, circa 5 milioni di euro, messi a disposizione da Roma Capitale e dalla Regione Lazio.

Come ottenere il Bonus Sharing per gli abbonati Atac

Il voucher può essere richiesto tramite l'app dell'operatore prescelto, inserendo il numero dell'abbonamento e il codice fiscale. Dopo le verifiche sul possesso dei requisiti richiesti, il voucher diventa visibile sulla app e utilizzabile.

Sull'app di Bird, che non prevede automobili a noleggio, bisogna cliccare su "Corse gratuite con Roma Mobilità" per ottenere il voucher da 35 euro. I titolari di carte mensili Rome Mobility possono riscattare un codice promozionale B fino a 5 euro per 7 corse (valore 35 euro) ogni 30 giorni. Viene chiesto il numero dell'abbonamento, nome, cognome e codice fiscale.

"Partono degli incentivi molto importanti che hanno l'obiettivo di dare ulteriore impulso alla sharing mobility dopo l’introduzione delle nuove norme che hanno già portato ad una vera svolta nel settore. I dati dei noleggi dimostrano che ci stiamo progressivamente avvicinando agli obiettivi che avevamo indicato: garantire l’Intermodalità e il decoro attraverso norme chiare e una razionalizzazione e capillarizzazione del servizio. Siamo certi che questa misura darà una nuova una nuova spinta ai servizi sharing", ha commentato l'Assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè.