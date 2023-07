A Tor Bella Monaca nasce l’Ambulatorio delle Fragilità, un servizio per i cittadini più deboli Il nuovo Ambulatorio di Medicina delle Fragilità di Tor Bella Monaca ha l’obiettivo di garantire assistenza sanitaria alle fasce più deboli della popolazione di Roma.

A cura di Enrico Tata

È stato inaugurato la scorsa settimana il nuovo Ambulatorio di Medicina delle Fragilità in via della Tenuta di Torrenova, con l'obiettivo di garantire assistenza sanitaria alle fasce più deboli della popolazione di Roma. Il nuovo presidio sanitario si trova nel quartiere di Tor Bella Monaca ed è nato grazie a un accordo tra policlinico di Tor Vergata, Municipio Roma VI Le Torri, Fondazione Migrantes e Istituto di medicina sanitaria.

Questo servizio offrirà ai cittadini interventi sociosanitari di prossimità per le persone più vulnerabili. L'Istituto di medicina solidale, si legge nel comunicato di presentazione, "metterà a servizio dell'ambulatorio l'esperienza maturata in questi 20 anni di servizio per le persone sole e la rete di supporto dei suoi ambulatori di strada".

"Avere la possibilità di accesso alle cure è fondamentale e questa è una delle tante iniziative che avevamo intenzione di mettere in piedi per dare risposte ai bisogni delle persone più fragili. Questo è un segno piccolo ma importante, per questo quartiere è qualcosa di molto significativo ma dobbiamo fare molto di più nelle altre zone e negli altri territori", ha spiegato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha partecipato all'inaugurazione.

Ha aggiunto Nicola Franco, il minisindaco del Municipio VI di Roma, quello delle Torri, che questa struttura "nasce nei locali del Municipio, con il Consiglio intero che attraverso un atto ha deciso di sposare questo progetto. Gli ambulatori solidali non nascono oggi, qui ci sono già accordi da un decennio e un'attività già esistente grazie all'impegno di Medicina Solidale, ma la cosa importante era chiudere questa sinergia. E' un onore per noi vedere qui le istituzioni tutte unite, e vi ringrazio a nome di tutti i cittadini del territorio".