A Testaccio inaugurato il murale per Lando Fiorini. Valeriani: “Un omaggio ad un grande artista” Nella giornata di oggi, 27 gennaio, è stata inaugurata il murale dedicato a Lando Fiorini realizzato dallo street artist Lucamaleonte nel quartiere Testaccio. Ha partecipato all’evento anche l’assessore alle Politiche Abitative della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook.

Nella giornata di oggi, giovedì 27 gennaio, nel quartiere Testaccio è stato inaugurato il murale dedicato a Lando Fiorini, in occasione del centenario del quartiere e dell'84esimo anniversario dalla nascita dell'artista romano, morto nel 2017. Il murale, realizzato sulla facciata di un edificio Ater al civico 1 di Largo Evangelista Torricelli, è stato realizzato il 21 gennaio scorso con il sostegno della Regione Lazio e della Fondazione Roma Cares della As Roma dallo street artist Lucamaleonte. Presente all'inaugurazione anche Massimiliano Valeriani, assessore alle Politiche abitative della Regione Lazio che ha ringraziato la famiglia di Lando Fiorini e il figlio Francesco e ha dichiarato: "Un bellissimo omaggio a un grande artista molto amato nella nostra città: è stato un evento emozionante e partecipato."

Lucamaleonte: lo street artist che omaggia i personaggi di Roma

Lo street artist che ha realizzato il murale con il volto di Lando Fiorini inaugurato oggi è Lucamaleonte. Classe 1987, Lucamaleonte è specializzato nella produzione di opere con l'uso dello stencil e a mano libera. Nel 2014, ad esempio, aveva già realizzato la grande opera muraria con il ritratto di Francesco Totti a Porta Metronia.

Lando Fiorini e Francesco Totti, però, non sono gli unici personaggi noti della città di Roma che lo street artist ha raffigurato sui muri di questa città. Lo scorso anno, nei mesi di maggio e di giugno, ha realizzato i murales per Anna Magnani, nel quartiere Tiburtino, a est della città e quello su Alberto Sordi alla Garbatella, in cui l'attore romano è raffigurato nei panni di uno dei suoi personaggi più iconici, il Marchese del Grillo. L'anno prima, invece, nel mese di novembre 2020, aveva già realizzato l'opera su Gigi Proietti che sorge al Tufello, a qualche giorno dalla morte dell'attore.