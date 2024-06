A San Felice Circeo vietato passeggiare a torso nudo o in costume: multe fino a 500 euro

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

A San Felice Circeo è vietato stare a torso nudo, in costume da bagno e senza scarpe in centro, pena multe da 25 a 500 euro. A stabilirlo è un'ordinanza sul decoro urbano, firmata dal sindaco del Comune pontino Monia Di Cosimo il 18 giugno scorso. Oltre a passeggiare a torso nudo e in bikini per strada il provvedimento del primo cittadino vieta anche di stendere i panni in aree pubbliche. Le regole sono già entrate in vigore e saranno valide fino al 30 settembre 2024. L'ordinanza risponde all'obiettivo dell'amministrazione comunale di "salvaguardia e la tutela del territorio e dell’immagine del Comune di San Felice Circeo, meta turistica rinomata a livello internazionale".

Cosa dice l'ordinanza sul decoro urbano di San Felice Circeo

"Il provvedimento scaturisce dalla necessità di salvaguardare e tutelare il territorio e l’immagine del Comune di San Felice Circeo, dal momento che, con l’inizio della stagione turistica, si sta assistendo spesso a situazioni e condotte avvertite da molti come contrari al decoro e alla decenza tipici del normale convivere civile – c'è scritto in una nota del Comune – Tra tali comportamenti, oggetto peraltro di numerosissime lamentele da parte di cittadini residenti e turisti, si evidenziano in modo particolare la circolazione sul territorio in costume da bagno, a torso nudo o scalzi, nonché il posizionamento di panni stesi su aree pubbliche, compresi balconi prospicienti la pubblica strada".

Dove è vietato stare a torso nudo e in costume a San Felice Circeo

L'ordinanza sul decoro urbano del Comune di San Felice Circeo vieta di circolare o sostare a torso nudo o in costume da bagno o senza scarpe in tutto il centro storico, fatta eccezione per viale Europa e via Maiolati. Vieta inoltre di stendere i panni fuori dalle abitazioni su aree pubbliche, compresi balconi prospicienti la pubblica strada. Le violazioni, come detto, prevedono multe che vanno da 25 a 500 euro.