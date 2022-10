A Roma una capretta sale sul tetto di un’auto per mangiare le foglie di un albero (VIDEO) Per arrivare alle foglie di un albero e procurarsi così del cibo, una capra è salita sul tettuccio di un’automobile parcheggiata in via Sarzana al Trullo, periferia ovest di Roma.

A cura di Enrico Tata

Dopo i cinghiali ecco le caprette. Per arrivare alle foglie di un albero e procurarsi così del cibo, una capra è salita sul tettuccio di un'automobile parcheggiata in via Sarzana al Trullo, periferia ovest di Roma. La scena è stata ripresa da Federica Ieritano, una residente che ha pubblicato il video sul suo profilo Facebook. La capra è salita sul tetto della Panda blu e ha cominciato a ruminare le foglie dell'albero. Vicino c'erano altri animali, anch'essi alla ricerca di cibo.

La città di Roma e i suoi abitanti, come noto, ultimamente hanno un rapporto ‘difficile' con gli animali non domestici. Nelle ultime settimane non solo si sono moltiplicati gli avvistamenti dei topi in città, anche nelle abitazioni private, ma è tornata di nuovo d'attualità la questione dei cinghiali. Una donna è stata infatti aggredita lo scorso 10 ottobre da un gruppetto di cinghiali mentre stava passeggiando con i suoi cani in zona Colle Salario, periferia Nord della Capitale. La signora è stata soccorsa e accompagnata d'urgenza all'ospedale Pertini per una ferita al collo provocata proprio dal cinghiale. Le sue condizioni, per fortuna, non erano particolarmente gravi.

"Mi sono sentita impotente, ero immobilizzata dalla paura, ho sentito il peso della bestia su di me, il grugnito, il suo odore: stava sopra di me, ho pensato che sarei morta. Mai mi sarei immaginata di rischiare la vita portando i cani a spasso e di finire in ospedale per l’aggressione di un cinghiale. Ho cercato di proteggere i miei animali, strattonandoli, correndo, ma sono caduta a terra", ha raccontato la signora al Messaggero.