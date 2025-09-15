A Roma un uomo è stato trovato morto in un rudere abbandonato

Il cadavere di un uomo è stato trovato intorno alle 15.30 di oggi all'interno di un rudere via del Fontanile Tuscolano, al confine tra Roma e Frascati, estrema periferia Sud Est della Capitale. Stando a quanto si apprende, l'edificio è abbandonato da anni, si trova all'interno di un terreno incolto ed è di solito utilizzato come rifugio di fortuna dai senzatetto. Dai primi accertamenti è emerso che l'uomo probabilmente è morto da diversi giorni e, nonostante i rilievi della polizia scientifica, non è stato ancora possibile risalire alla sua identità.

Il cadavere è stato sequestrato e portato presso l'obitorio. Sarà l'autopsia, fissata per la mattinata di domani, a chiarire le cause della morte. L'ipotesi più plausibile è che la vittima sia un senzatetto e che il decesso sia avvenuto per cause naturali.