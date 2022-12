A Roma si torna a occupare, 49 famiglie senza casa entrano in un palazzo al centro: arriva la celere L’occupazione dei movimenti per il diritto all’abitare e Cambiare Rotta è avvenuta questa mattina in via Sicilia. All’interno, 49 famiglie senza casa. Celere sul posto.

A cura di Natascia Grbic

Questa mattina 49 famiglie in emergenza abitativa hanno occupato insieme uno stabile in via Sicilia a Roma. "Giù le mani dalla direttiva Gualtieri – si legge sullo striscione, calato sulla facciata del palazzo – Cancelliamo l'articolo 5 della legge Renzi – Lupi".

"Siamo in 49, ma le famiglie in povertà sono undici milioni. Nella giornata di sciopero generale del sindacalismo di base, il movimento per il diritto all'abitare e Cambiare Rotta Roma occupano un immobile in via Sicilia oggetto di speculazione da parte di agenzie e fondi immobiliari che stanno trasformando il quadrante Ludovisi, nel Municipio I, in una vetrina – spiegano i movimenti in una nota Contro il carovita e l'attacco al reddito di cittadinanza, riprendiamoci la città!".

Sul posto è arrivata la celere, che si è disposta ai lati dell'edificio. Gli occupanti si trovano all'interno dello stabile, abbandonato e in disuso da anni.