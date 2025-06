video suggerito

A Roma scuola elementare vandalizzata nella notte: estintori svuotati e lavoretti dei bimbi distrutti I vandali hanno distrutto un intero piano della scuola in Via Baccano 10 a Labaro. Vernice sui muri, banchi rovesciati ed estintori svuotati a terra. Sul luogo della devastazione anche il presidente del Municipio XV di Roma, Daniele Torquati. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enza Savarese

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Devastate nella notte le aule della scuola di via Baccano 10 nella zona Labaro di Roma. A denunciare le condizioni della classi materne ed elementari è il presidente del Municipio XV di Roma, Daniele Torquati, che annuncia l'avvio dei lavori per sistemare i locali scolastici.

Banchi rivoltati e materiale didattico rovinato: l'assalto nella notte in una scuola di Labaro

La scena è stata scoperta nella mattinata dal personale Ata e i docenti che per primi hanno aperto i locali scolastici nell'istituto in Via Baccano 10 a Labaro. Nell'ultimo giorno di scuola per alunni di elementari e materne, le attività didattiche sono state frenate dalla devastazione avvenuta nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 giugno.

Dai banchi alle sedie rovesciate, ad andare distrutti sono stati anche i materiali scolastici e giocattoli collezionati dagli alunni nel corso dell'anno accademico. L'atto vandalico sembra essersi verificato su un solo piano della scuola, ma ha interessato diverse classi sia elementari che materne. Oltre alla distruzione dei lavori di fine anno fatti dagli alunni, a essere manomessi sono stati anche gli estintori posti nei corridoi, che sono stati svuotati, mentre le pareti sono state sporcate con la vernice.

La denuncia del presidente del Municipio XV di Roma

A denunciare anche sui social la situazione nella scuola è il presidente del Municipio XV di Roma, Daniele Torquati, che già dalla mattina ha raggiunto la scuola aggiornando sulla situazione anche l'assessora capitolina alla scuola, Claudia Pretelli. "Già da oggi si provvederà alla sistemazione degli ambienti con il personale di Risorse per Roma SpA e dalle prossime ore anche con la ditta del Municipio", assicura il presidente Torquati.

Intanto le famiglie e gli alunni della scuola lamentano il disagio, che ha inevitabilmente rovinato l'ultimo giorno di scuola degli alunni dell'istituto. Riguardo ai colpevoli dell'atto vandalico, le indagini sono ancora nella fase preliminare e non ci sono aggiornamenti in merito.