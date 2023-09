A Roma mobilitazione del Pd per il salario minimo: 100 banchetti in città per le firme A Roma banchetti per le firme sul salario minimo. “Il Pd Roma torna nelle strade e nelle piazze della città al fianco delle cittadine e cittadini”, ha dichiarato in una nota Enzo Foschi, segretario del Pd Roma.

A cura di Enrico Tata

Cento banchetti del Partito democratico in tutta Roma per le firme a sostengo della proposta di legge per introdurre il salario minimo a 9 euro l'ora in Italia. "La proposta della nostra segretaria nazionale Schlein, condivisa con le opposizioni, ha già superato le 400 mila firme a conferma che anche i cittadini la considerano importante e prioritaria. Purtroppo il governo di destra, che sembra non aver a cuore chi è in difficoltà, non è dello stesso avviso. Ma attraverso una partecipazione popolare sarà costretto a cambiare idea. Questa mattina sarò insieme alle centinaia di militanti impegnati nei nostri banchetti per la raccolta firme. Il Pd Roma torna nelle strade e nelle piazze della città al fianco delle cittadine e cittadini", ha dichiarato in una nota Enzo Foschi, segretario del Pd Roma.

Secondo Emanuela Droghei, consigliera regionale e coordinatrice segreteria Pd Roma, il mese di settembre sarà un mese "di grande mobilitazione del Pd Roma. Insieme al Segretario Foschi, tutta la segreteria e i militanti saremo impegnati con 100 banchetti su temi importanti come salario minimo, sanità e scuola. Questo weekend inizieremo dalla proposta della nostra segretaria nazionale Elly Schlein, e condivisa con le opposizioni, del salario minimo. Grazie al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che proprio ieri, durante l'assemblea di Confindustria, con le sue parole ha sottolineato come una retribuzione equa e la difesa dei salari sono la garanzia di una società democratica e che i nostri giovani vanno pagati di più altrimenti vanno all’estero. Il salario minimo deve essere prioritario per una Paese dove 3 milioni di persone sono povere anche se lavorano. Una misura necessaria perché, come ci ha ricordato il Presidente Mattarella, la tutela e la difesa del lavoro sono principi costituzionali imprescindibili”.