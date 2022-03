A Roma lo struzzo corre tra le macchine: “Ci mancava dopo i cinghiali, sembra di essere in Jumanji” Uno struzzo è stato avvistato ieri a Palidoro, litorale romano a nord di Fiumicino, in mezzo alla strada.

A cura di Enrico Tata

Dopo i cinghiali a passeggio, ecco gli struzzi. Un esemplare è stato avvistato ieri a Palidoro, litorale romano a nord di Fiumicino, in mezzo alla strada. Non è chiaro da dove provenga, quasi sicuramente da un allevamento o comunque da una fattoria. La scena è stata ripresa in un video caricato sulla pagina Instagram di Welcome to Favelas.

Subito si è scatenata l'ironia dei romani: "E dopo i cinghiali ecco a voi gli struzzi!! Prossimamente fettuccine con ragù di cinghiale", scrive qualcuno. E un altro: "Ma hanno litigato ed è scappato dalla macchina?". E ancora c'è chi dice: "Qualcuno sta giocando a Jumanji", facendo riferimento alla famosa scena del film ‘Jumanji: The Next Level' in cui la Dune buggy di Dwayne Johnson viene inseguita da un'orda di struzzi assassina.