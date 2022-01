A Roma la Befana arriva coi carabinieri: calze e doni per i piccoli ricoverati in ospedale I carabinieri forestali hanno portato alcuni doni ai bambini degli ospedali pediatrici e delle case famiglie di Roma in occasione dell’Epifania.

A cura di Ilaria Quattrone

In occasione dell'Epifania i carabinieri Forestali hanno portato dei regali ai bambini dei reparti degli ospedali pediatrici e delle case famiglie di Roma. Durante la "Befana della Biodiversità", i militari hanno donato gadget e immagini che possano educare al rispetto dell'ambiente e della biodiversità. In una nota stampa si legge come l'iniziativa sia rivolta a tutta Italia e come siano stati visitati circa cinquanta tra reparti pediatrici e case famiglia nell'intero Paese, per un totale di 850 bambini. A Roma sono stati portati i doni nell'Ospedale Grassi di Ostia e al Policlinico Umberto I.

Donati quaderni, zainetti e carte da gioco

Per questa giornata speciale dedicata all'ambiente e alla solidarietà, sono stati donati quaderni, zainetti in tela e carte da gioco. L'obiettivo è quello di alleviare il dolore dei piccoli con immagini che possano aiutare a conoscere la natura e mettersi in contatto – seppur virtuale – con la biodiversità. Sono state infatti girate delle immagini che mostrano 150 riserve naturali dello stato e foreste che vengono gestite dai carabinieri Biodiversità. In particolare vengono mostrati animali e piante nel loro habitat naturale.

I regali ai bimbi dell'Ospedale Grassi e del Policlinico Umberto I

Al Policlinico Umberto I di Roma, la manifestazione viene sostenuta e promossa con successo dalla stessa struttura ormai da diversi anni: il personale sanitario infatti aderisce di anno in anno con entusiasmo. L'obiettivo rimane quello di lasciare un sorriso ai piccoli, ma anche di dimostrare vicinanza al personale sanitario che è ancora coinvolto nell'emergenza pandemica.