A Roma i livelli d'inquinamento sono sopra la norma: "Soggetti fragili rimangano a casa" Nella giornata del primo gennaio a Roma sono stati registrati alti livelli di Pm10 nell'aria. Il Comune di Roma raccomanda ai soggetti fragili di evitare di uscire di casa fino al 5 gennaio.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

I livelli di Pm10 a Roma hanno raggiunto livelli molto alti nella giornata del primo gennaio, motivo per il quale gli esperti del comune hanno invitato i soggetti a rischio – bambini, donne in gravidanza, cardiopatici e "più in generale, soggetti con patologie respiratorie nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni" – a rimanere a casa. L'allarme durerà fino al 5 gennaio, giorno in cui i livelli di polveri sottili dovrebbero tornare nella norma.

"È opportuno che bambini, anziani e persone con patologie polmonari evitino di inalare queste polveri perché hanno un'azione irritante e possono avere conseguenze a livello respiratorio. Dunque reputo saggio che queste persone restino a casa almeno finché i valori non tornano normali", ha dichiarato a LaPresse Carlo Vancheri, professore ordinario di malattie respiratorie all'Università di Catania. "Respirare queste polveri non causa patologie a sé stanti ma accentua sicuramente quelle esistenti. E non parlo solo di malattie gravi, anche una semplice asma che potrebbe riacutizzarsi".

I livelli sono stati registrati dalle centraline di rilevamento dell'Arpa Lazio nei quartieri di Preneste, Francia e Tiburtina, con valori superiori ai 50mg per metro cubo, superando quindi la media giornaliera di polveri inalabili. Queste torneranno ai livelli normali in non meno di 48 – 72 ore, entro le quali il Comune di Roma raccomanda appunto ai soggetti fragili di evitare di uscire di casa, oltre a intraprendere "azioni volontarie" per tenere basso il livello di inquinamento. Tra queste, evitare di usare la macchina se non strettamente necessario, e in caso preferire veicoli elettrici a metano, usare i mezzi pubblici, non sostare a motore acceso, andare a piedi o in bicicletta.