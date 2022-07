A Roma è stato vandalizzato il murale dedicato ad Anna Magnani Alcuni vandali hanno danneggiato il murale dedicato ad Anna Magnani a Roma: è successo la scorsa notte. Nei prossimi giorni saranno previsti alcuni interventi per ripristinarlo.

Alcuni vandali hanno danneggiato il murale dedicato all'attrice Anna Magnani. L'opera d'arte si trova a Roma, nel quartiere del Tiburtino III ed è stata realizzata dall'artista Lucamaleonte a maggio 2021. L'opera è stata promossa da Regione Lazio e ha visto la collaborazione con la Fondazione Roma Cares della As Roma.

L'opera realizzata per celebrare i 150 anni di Roma Capitale

Rientrava inoltre nell'ambito di iniziative organizzate per celebrare i 150 anni di Roma Capitale. Il murale infatti era stato inserito in un progetto più ampio che tra il 2020 e il 2022 ha permesso di realizzare opere d'arte per le vie di Roma: dei murales che hanno colorato le vie della città e reso omaggio ad artisti come Gigi Proietti, Alberto Sordi, Lando Fiorini e Sergio Leone.

L'atto di vandalismo è avvenuto la scorsa notte

L'atto di vandalismo sarebbe avvenuto nella notte tra ieri lunedì 25 luglio e oggi martedì 26 luglio. Su questo terribile episodio si è espresso anche l'assessore all'Urbanistica e alle politiche abitative di Regione Lazio, Massimiliano Valeriani: "Esprimo forte sdegno per questo vile e deprecabile gesto, che oltre a colpire un simbolo della cultura romana e nazionale, danneggia anche il quartiere del Tiburtino III e i suoi residenti".

L'assessorato ha promesso interventi per ripristinare l'opera d'arte

L'assessore ha poi assicurato che nei prossimi giorni saranno valutati interventi che potranno ripristinare il magnifico tributo. Non è chiaro se saranno effettuate indagini o approfondimenti per risalire all'identità dei vandali che hanno rovinato, forse per goliardia, il murale.