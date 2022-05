A Roma ci sono troppi monopattini: ne vengono utilizzati solo 5 su 100 In tutta la città ci sono circa 24mila fra monopattini e biciclette in sharing, ma lungo tutto l’arco della giornata ne vengono utilizzati, in media, soltanto 1200.

A cura di Enrico Tata

Solo 5 monopattini su 100 vengono effettivamente noleggiati a Roma. Il resto, praticamente il 95 per cento, rimane fermo e inutilizzato. In tutta la città ci sono circa 24mila fra monopattini e biciclette in sharing, ma lungo tutto l'arco della giornata ne vengono utilizzati, in media, soltanto 1200. È anche per questo che la giunta capitolina sta per varare un nuovo regolamento del servizio sharing, le cui linee guida saranno discusse dagli assessori entro maggio e a giugno l'intero testo dovrebbe essere votato ed esaminato dall'assemblea. Da luglio, almeno stando alle intenzioni dell'assessora ai Trasporti, Eugenio Patanè, dovrebbe partire il nuovo bando pubblico per individuare gli operatori. Avrà una durata di tre anni.

I dati: troppi monopattini, l'obiettivo è dimezzarli

Il nuovo regolamento, secondo quanto si apprende, dovrebbe entrare in vigore a partire da gennaio 2023. Gli operatori presenti in città verranno ridotti: ce ne saranno tre per i monopattini e tre per le biciclette. In questo modo si passerebbe dai 14.500 monopattini attualmente presenti a circa 9mila e da 12.500 a 9mila biciclette. Inoltre verranno individuati stalli dedicati e verrà ampliata la ‘no parking area' per cercare di limitare quanto più possibile il parcheggio selvaggio. Secondo Patané "l'abbandono dei veicoli su marciapiedi, ai bordi delle strade e nelle piazze è la deriva del fenomeno". Questo, per l'assessore, è alimentato da un numero ben superiore di mezzi rispetto alle reali esigenze. Per esempio a Londra circolano 1.200 biciclette e 3.656 monopattini e questi mezzi sono gestiti da tre operatori soltanto. In questo senso l'obiettivo del Comune di Roma è "rivedere la funzione trasportistica dei mezzi in sharing che vanno destinati alla percorrenza dell'ultimo miglio, mantenendo il trasporto pubblico come parte portante degli spostamenti".