A Roma buoni da 100 euro per chi ricicla la carta dei regali di Natale: come partecipare alla ‘lotteria’ A Roma la ‘lotteria’ dedicata a chi riciclerà la carta e il cartone utilizzati per imballare i pacchi regalo di Natale. Chi li conferirà nei punti di raccolta Ama, riceverà un tagliando per partecipare all’estrazione di 100 buoni spesa da 100 euro.

A cura di Enrico Tata

Buoni spesa da 100 euro per i romani che ricicleranno i loro ‘rifiuti natalizi'. È l'iniziativa messa in campo da Ama e Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica), con la partnership di Roma Capitale, per contrastare il consueto aumento di rifiuti, soprattutto carta e cartone per via dei pacchi regalo, durante le feste di Natale.

Dal 27 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 Ama attiverà 50 punti di conferimento dedicati, allestiti nelle sedi di zona e nei centri di raccolta (qua l'elenco dei punti di ritiro, pubblicato sul sito di Ama). Lì i romani potranno portare i loro ‘rifiuti natalizi' in carta e cartone. Chi lo farà, riceverà un tagliando per vincere uno tra i 100 buoni spesa da 100 euro messi in palio da Comieco. L'estrazione dei biglietti vincenti è in programma nella settimana che va dal 22 al 26 gennaio 2024.

L'iniziativa è rivolta a tutti i cittadini residenti a Roma che abbiano compiuto 18 anni. La partecipazione è gratuita e, spiega Ama, l'unico esborso economico richiesto ai partecipanti è il trasferimento con propri mezzi presso uno dei punti di conferimento.

I buoni spesa per i vincitori saranno consegnati in modalità cartacea presso la sede di Ama di via Calderon De La Barca.

Il regolamento prevede l'erogazione di un tagliando numerato (come in una lotteria) dopo aver conferito almeno cinque imballaggi di carta e cartone. Si ricorda che è consentito partecipare più volte all'iniziativa e per ogni conferimento verrà consegnato un tagliando (che dovrà essere conservato fino all'estrazione finale). Saranno emessi 40mila biglietti per la ‘lotteria', ognuno contrassegnato da un numero che va da 1 a 40.000.

Il giorno della ‘lotteria', ovviamente verranno estratti 100 numeri vincenti, tanti quanti sono i buoni regalo da 100 euro messi in palio. Sarà cura del partecipante mettersi in contatto con Ama e Comieco, attraverso l’e-mail concorsi@comieco.org, indicando le proprie generalità e un’immagine del tagliando vincente. I premi dovranno essere richiesti e ritirati entro e non oltre 30 giorni dalla data dell’estrazione previa esibizione del biglietto estratto in originale.