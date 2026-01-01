roma
A Roma 28 feriti per i botti di Capodanno: 500 chiamate alla polizia, un morto a Malafede

Sono ventotto le persone rimaste ferite a Roma a causa dei botti di Capodanno. Una persona ieri è morta a Malafede per lo scoppio di un ordigno artigianale.
Sono ventotto le persone ferite nella notte a Roma a causa dei botti di Capodanno. Lo ha dichiarato il commissario capo della Questura di Roma, Marco Piccione a Rainews 24: "Abbiamo ricevuto circa 500 chiamate, seguite da 250 interventi legati per lo più all'esplosione di fuochi pirotecnici", ha spiegato, stilando un primo bilancio della notte appena passata. Non ci dovrebbero essere feriti gravi, anche se maggiori informazioni saranno più chiare nelle prossime ore.

Morto un uomo a Malafede

A Roma, nella giornata di ieri, un uomo ha perso la vita a causa dei botti di Capodanno ancora prima dell'inizio dei festeggiamenti. Si tratta di un 63enne che stava maneggiando un ordigno artigianale acquistato dal figlio. Il petardo, dal forte impatto esplosivo, gli ha staccato un arto, facendolo morire dissanguato in pochissimi minuti. Quando gli operatori sanitari del 118 sono arrivati sul posto, lo hanno trovato ormai privo di vita. Sul caso indagano ora i carabinieri di Ostia: da capire chi abbia venduto l'ordigno, fabbricato illegalmente, al figlio dell'uomo. L'uomo si chiamava Ion Botnari, ed era originario della Moldavia.

Disattesa l'ordinanza di fine anno

Nonostante l'ordinanza firmata dal sindaco Gualtieri per vietare i botti di fine anno, sono stati tantissimi i fuochi accesi in tutte le zone di Roma. Già da giorni si sentiva ‘sparare' per l'avvicinarsi del 2026, mentre nella giornata del 31 a poche ore dalla mezzanotte è cominciata una vera e propria ‘guerra', con i fuochi sparati ininterrottamente fino ad almeno le due di notte. Tantissime le chiamate al 112 per richieste di interventi.

