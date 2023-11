A Guidonia l’autovelox non piace: tagliati fili della telecamera, distrutto in meno di una settimana A Guidonia Montecelio un autovelox era stato attivato, tra le polemiche, da neanche una settimana e qualcuno ha già pensato di distruggerlo.

A cura di Enrico Tata

La notizia è stata pubblicata due giorni fa sul quotidiano locale il Tiburno: a Guidonia Montecelio un autovelox era stato attivato, tra le polemiche, da neanche una settimana e qualcuno ha già pensato di distruggerlo. La telecamera di via Casal Bianco è stata vandalizzata, i fili sono stati tagliati da qualcuno e adesso è inutilizzabile.

Autovelox attivo dal 1 novembre tra le polemiche dei cittadini di Guidonia

"Avete visto l’autovelox installato già dall’estate ma non è ancora entrato in funzione. Se avete pensato di poter aver preso una multa vi assicuro che non è così. Non lo avremmo mai attivato senza comunicarlo prima", aveva spiegato in un video il sindaco di Guidonia, Mauro Lombardo. "Dopo questi mesi in cui ci siamo abituati alla sua presenza, dal primo novembre comincerà a funzionare. Quindi moderiamo la velocità che in questo tratto è di 50 km/h. Zero multe, abbassiamo la velocità, zero incidenti. Vi invito a condividere questo post perché non voglio che nessun cittadino prenda una multa perché non conosce l’esistenza di questo dispositivo", aveva aggiunto in un videomessaggio il primo cittadino.

Dopo neanche una settimana, l'autovelox è stato vandalizzato

Una spiegazione, questa del sindaco, che non ha calmato le polemiche dei cittadini sui social network. L'autovelox è stato installato all'altezza del civico 61 di via Casal Bianco in direzione Guidonia (zona Collefiorito). Come ricordato, l'attivazione era prevista per il 1 novembre 2023, con il limite di velocità fissato a 50 chilometri orari. Ebbene, dopo neanche una settimana dall'accensione delle telecamere, qualcuno ha vandalizzato l'impianto.