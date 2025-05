video suggerito

A fuoco l'ex stabilimento della Mira Lanza: incendiata montagna di rifiuti nel quartiere Marconi A prendere fuoco una montagna di rifiuti ammassata all'ex stabilimento della Mira Lanza. Dall'alba la nube di fumo sovrasta il quartiere Marconi. Non risultano al momento feriti.

A cura di Enza Savarese

I vigili del fuoco domano le fiamme all'ex stabilimento della Mira Lanza

Fiamme al quartiere Marconi all'alba di giovedì 29 maggio. A fuoco una montagna di rifiuti all'interno dell'ex stabilimento della Mira Lanza, in via Luigi Pierantoni. Nella struttura presenti anche una ventina di bombole di gas, che non sono per ora esplose.

Al momento non risultano feriti, i vigili del fuoco sono sul posto per domare le fiamme. Presenti anche la polizia locale e i sanitari del 118. La zona dell'ex Mira Lanza è utilizzata come rifugio dai senza fissa dimora e già in passato è stata soggetta ad incendi di natura dolosa. Dopo le operazioni per domare le fiamme, i vigili del fuoco insieme agli organi competenti controlleranno se nell'edificio fosse presente qualcuno ed inizieranno i rilievi per risalire all'origine dell'incendio.

Non si tratta della prima volta che i rifiuti nella zona vengono dati alle fiamme. L'ultimo episodio risale al maggio del 2022, quando i vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire nella notte. I lavori per domare il rogo sono durati svariate ore con l'utilizzo di autobotti, serbatoi e carro schiuma. Anche in quell'occasione non si sono registrati feriti. La dinamica del rogo di questa mattina sembra essere molto simile a quella di tre anni fa: a far divampare le fiamme in poco tempo è stata la montagna di rifiuti presente nella zona dell'ex fabbrica, ormai abbandonata.

Due incendi in poche ore a Roma: alle fiamme anche un centro scommesse a Casal Bruciato

È il secondo incendio registrato nelle ultime ore nella Capitale. All'una di questa notte un'esplosione si è registrata anche a Casal Bruciato, alle fiamme un centro scommesse in via Giuseppe Donati. Anche in questo caso non risultano feriti e le forze dell'ordine indagano sulla pista dell'incendio doloso.

Oltre all'esercizio commerciale in cui è partita l'esplosione ad essere danneggiate sono state anche le vetrine dei negozi adiacenti alla zona e diverse macchine che erano parcheggiate in strada.