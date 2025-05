video suggerito

Esplosione nella notte distrugge un centro scommesse a Casal Bruciato: si indaga per incendio doloso L'esplosione è avvenuta intorno all'1.40 tra la notte di mercoledì 28 e giovedì 29 maggio. Distrutto un centro scommesse in via Giuseppe Donati, nel quartiere Marconi. Si indaga sull'ipotesi dolosa dell'incendio.

A cura di Enza Savarese

Esplosione nella notte sveglia i residenti di Casal Bruciato, nella periferia di Roma. Distrutta una sala scommesse in via Giuseppe Donati. L'incendio è scoppiato intorno all'1.40 all'interno dell'attività commerciale nella notte di mercoledì 28 maggio. Ad essere danneggiate anche le vetrate dei negozi adiacenti nella zona ed alcune macchine parcheggiate davanti la via.

Il locale al momento dell'esplosione risultava vuoto e nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto i vigili del fuoco hanno domato le fiamme ed effettuato i rilievi del caso per verificare la natura dell'esplosione. Presenti anche i carabinieri che hanno aperto un indagine. Non si esclude al momento alcune pista dal malfunzionamento tecnico all'interno del locale, alla matrice possibilmente dolosa dell'esplosione. Dopo l'arrivo delle forze dell'ordine, allertate prontamente dai residenti, la strada interessata dall'episodio è stata chiusa per permettere le operazioni di messa in sicurezza della strada e la rimozione dal manto stradale dei detriti causati dall'esplosione.

Montagna di rifiuti alle fiamme: nube di fumo all'ex fabbrica della Mira Lanza

Non si tratta dell'unico incendio avvenuto a Roma nel corso di queste ore. All'alba di giovedì 29 maggio una nube di fumo si è innalzata nel quartiere Marconi. Alle fiamme una montagna di rifiuti nell'ex stabilimento della Mira Lanza. Anche in questo caso non si sono registrati al momento feriti e sulla natura dell'incendio indagano le forze dell'ordine. Già in passato la fabbrica, abbandonata da anni, è stata soggetta ad incendi quasi sempre di matrice dolosa. L'ultimo registrato nel 2022 ha impiegato i vigili del fuoco per svariate ore prima di riuscire e spegnere le fiamme.