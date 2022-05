Incendio all’ex Mira Lanza, a fuoco montagne di rifiuti: pompieri al lavoro da ore L’incendio all’ex fabbrica della Mira Lanza è scoppiato questa notte. L’allarme è stato dato dai residenti, le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

A cura di Natascia Grbic

Grave incendio questa notte a Roma, all'ex fabbrica della Mira Lanza, in via Luigi Pierantoni. L'edificio, abbandonato da anni, è stato nuovamente avvolto della fiamme: sul posto i vigili del fuoco, che dall'una di questa notte lavorano senza sosta per spegnere il rogo, non ancora domato. Nessuna persona, tra coloro che nell'ex fabbrica hanno creato un giaciglio di fortuna, è rimasta ferita: ad andare a fuoco sono stati materiali di risulta e rifiuti, che hanno sparso nell'area un odore nauseabondo. Cosa abbia scatenato l'incendio, di vaste proporzioni, ancora non è chiaro. Diversi i mezzi impiegati per spegnere le fiamme: tre autopompa serbatoi, tre autobotti, un carro schiuma, un carro protettori e un'autoscala.

Leggi anche Ucraina, drone ucraino prende di mira soldati russi e fa fuoco

Ex fabbrica Mira Lanza: un luogo abbandonato da anni

L'ultimo incendio all'ex fabbrica della Mira Lanza è avvenuto a gennaio. Anche in quell'occasione si tornò a parlare dell'edificio, abbandonato da anni e spesso soggetto a roghi, con i cumuli di spazzatura che prendono fuoco. Un problema serio per i residenti della zona, costretti a convivere con i miasmi che ogni poco si sprigionano da quel luogo. L'ex fabbrica è spesso al centro delle polemiche: da anni si parla della sua riqualificazione, ma finora nulla è stato fatto per mettere in sicurezza quel luogo e dargli nuova vita.