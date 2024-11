A Donna Olimpia 900 persone al freddo: “Ater non paga i debiti e le caldaie sono spente” In piazza Donna Olimpia i termosifoni non funzionano. Il presidente Tomassetti apre il dialogo con la Regione: “Vogliamo certezza nei pagamenti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Gabriel Bernard

Il condominio di piazza Donna Olimpia 5. Foto di Gabriel Bernard

"Mio marito è stato operato al cuore. Ha molto freddo. Le mani e i piedi sempre gelati. Il riscaldamento per lui è vitale". La signora Graziella passeggia lungo il cortile del palazzo al civico 5 di piazza Donna Olimpia, nel quartiere Monteverde. E da una settimana ha un'unica preoccupazione: i termosifoni non funzionano. È vero, il sindaco Gualtieri il 15 novembre ha firmato l'ordinanza per accendere gli impianti di riscaldamento, ma i 900 residenti del condominio ATER si trovano al freddo per via di una morosità dell'Ente pubblico.

Graziella Mariani ha indosso un giubbotto caldo e un cappello le copre la testa. È nata e cresciuta tra queste mura, ha 78 anni e anche suo marito Mario, che di anni ne ha 85, ha da sempre vissuto lì. È proprietaria di un appartamento, paga puntualmente le bollette, ma la settimana scorsa non ha visto accendersi il riscaldamento.

"I termosifoni non funzionano. Abbiamo una piccola stufa a olio, ci tiene al cado, ma non è lo stesso", racconta ai microfoni di Fanpage.it. E aggiunge: "Cerco di fare cose calde usando il forno, cucinando minestroni. Mio marito ha problemi di salute. Per lui, stare al caldo non può essere un lusso".

Graziella Mariani. Foto di Gabriel Bernard

La mancata accensione è dovuta a una situazione di morosità dell'Ente pubblico ATER, proprietario di metà degli appartamenti del lotto.

"Il debito di ATER ammonta a 250.000 euro. Tengo a precisare che si tratta di debiti esigibili: il condominio ha fatto il suo lavoro, ha approvato i bilanci e i condomini non ATER sono pagatori. Mi duole dirlo, ma c'è una situazione che blocca l'intero condominio perché ATER non riesce a far fronte ai propri debiti", spiega il presidente del Municipio XII Elio Tomassetti, che in seguito a una raccolta firme dei cittadini, ha avviato il dialogo con la Regione Lazio e l'ATER.

A rappresentare i residenti invece è Leandro Fugnitti, presidente del comitato Donna Olimpia. Anche lui è residente nel condominio di Monteverde. "Fortunatamente sia la Regione Lazio con l'assessore Ciacciarelli sia l'Ater con il direttore generale Rocchi si sono dimostrati sensibili alla situazione. Ci è stato assicurato che avrebbero messo a disposizione le somme necessarie per far rimpartire l'impianto dei riscaldamenti" racconta.

Leandro Fugnitti. Foto di Gabriel Bernard

Nel pomeriggio del 19 novembre è avvenuto un incontro nella sede della Regione in cui erano presenti l'assessore Ciacciarelli, il direttore generale di ATER Rocchi, Fugnitti e il presidente del Municipio XII Tomassetti.

"Apprezziamo l'impegno nella riattivazione dei termosifoni, ma restano comunque tutta una serie di altre problematiche", dice Fugnitti mentre si muove sotto i ponteggi presenti su una facciata dell'immobile. Il cortile del palazzo è un cantiere aperto, anch'esso fermo per mancanza di liquidità. "Questi sono dei lavori di risanamento che erano stati avviati a febbraio, a luglio si è bloccato tutto per mancanza di soldi. Alcuni residenti non possono aprire le finestre perché bloccate dai ponteggi".

I ponteggi dei lavori di rifacimento fermi

Il presidente Tomassetti continuerà a monitorare la situazione. Non nasconde la sua preoccupazione: "Parliamo di un debito di circa 250.000 euro e rischiamo di trovarci a gennaio con la stessa situazione critica. Chiediamo serietà e continuità nei pagamenti. Ora ci sarà la manovra regionale di bilancio in cui chiederemo che la Regione trasmetta i fondi ad ATER per far fronte a un piano debitorio concreto e certo per garantire il funzionamento dell'edificio e il diritto dei cittadini a riscaldarsi durante l'inverno".