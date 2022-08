52enne alcolizzato picchia e minaccia la moglie, il figlio e il fratello: la famiglia lo denuncia L’uomo è stato prima portato nel carcere di Civitavecchia, e poi agli arresti domiciliari. A denunciarlo è stata propria la famiglia.

A cura di Natascia Grbic

Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali: queste le accuse con cui un uomo di cinquantadue anni, residente a Roma, è stato arrestato e portato in carcere dai carabinieri di Ciampino.

A denunciarlo è stata la sia famiglia, che non ne poteva più di subire abusi e vessazioni. Il 52enne, con gravi problemi di alcolismo, picchiava e minacciava di morte i suoi familiari: il figlio, la moglie e il fratello, che ormai erano terrorizzati da lui.

Il clima in casa era diventato invivibile. Bastava un nonnulla per far scattare l'uomo, che sfogava le sue frustrazioni sui familiari, picchiati e insultati giornalmente. La situazione è peggiorata negli ultimi tre mesi, quando i problemi dell'uomo con l'alcol sono aumentati.

Quasi sempre ubriaco, ogni volta che beveva le violenze aumentavano ed era impossibile farlo ragionare. Per questo i familiari hanno deciso di denunciarlo.

All'ennesima violenza, le tre vittime sono andate dai carabinieri di Ciampino. Hanno raccontato la situazione e il clima in cui erano costretti a vivere, fornendo elementi ai militari per avviare le indagini.

Il 52enne è stato portato nel carcere di Civitavecchia, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dopodiché è stato tradotto agli arresti domiciliari, in attesa del processo. La famiglia si trova in un luogo lontano ora, e per l'uomo non è possibile avvicinarla.