Sono ore di angoscia per i familiari della giovanissima Asia, diciassette anni, scomparsa da Casalgrande mercoledì 4 aprile 2018. La ragazza si è allontanata dal piccolo comune in provincia di Reggio Emilia in mattinata, senza portare vestiti o altri oggetti che possano suggerire una fuga da casa. Intorno alle 12 è stata vista alla stazione di Crevalcore, in provincia di Bologna, in compagnia di altre due ragazze.

Sui social è già partito il tam tam delle condivisioni che ha coinvolto non solo la piccola comunità di Casalgrande, ma anche centinaia di persone. L'appello della scomparsa è rimbalzato sui gruppi e sulle bacheche nella speranza che chiunque avesse avvistato la ragazzina possa mettersi in contatto con i familiari e le autorità. Del caso si sta occupando anche la redazione del programma Chi l'ha visto?, che ha dedicato una scheda alla ragazza sul sito web della trasmissione. Si ignorano, per ora, i motivi che avrebbero indotto la ragazza ad allontanarsi senza dare notizie di sé.

Asia è alta un metro e cinquanta centimetri, ha i capelli biondi e gli occhi azzurri. Quando si è allontanata indossava una giacca di pelle nera, una maglietta di colore marrone, pantaloni scuri e portava uno zainetto nero con attaccata una sciarpa a quadretti bianca. Sul polso destro Asia ha un tatuaggio con il simbolo dell'infinito.

ASIA

Contatti: chiunque avesse sue notizie può rivolgersi alle autorità locali.