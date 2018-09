Si chiama Alexandru Bogdan Colteanu. L'hanno catturato a Caserta: è il quarto uomo della rapina di Lanciano, indicato come il capo della banda che domenica scorsa ha massacrato e derubato i coniugi Martelli nella loro villa in provincia di Chieti. Ha 26 anni, anche lui romeno come il resto della gang, già ricercato per scontare la condanna di un reato commesso quando era minorenne. Il giovane era in fuga dalle prime prime ore successive alla rapina, poi localizzato dagli investigatori in Campania. Al momento dell'arresto, eseguito dalla polizia, Colteanu avrebbe mostrato una patente romena falsa. Nelle prossime ore, la notizia sarà ufficializzata dagli inquirenti.

Gli altri tre fermati sono Costantin Aurel Turlica (22 anni), il fratello Ion Cosmin (20) e Aurel Ruset (25). Sabato saranno interrogati dal gip. I nomi sono stati diffusi dalla Procura della Repubblica di Lanciano nella serata di mercoledì 26 settembre. Giovedì mattina, in conferenza stampa, il Procuratore capo Mirvana Di Serio ha spiegato che i tre “devono rispondere di rapina pluriaggravata, lesioni gravissime, sequestro di persona e porto abusivo di armi“. Il fermo, ha aggiunto, “si è reso necessario perché i tre indagati si stavano dando alla fuga: nei loro confronti esistono gravi indizi di colpevolezza.