Aria di crisi alla 3M, società che tra le altre cose produce scotch e Post-it e che ha fatto sapere di voler tagliare 2mila posti di lavoro come parte di un progetto di ristrutturazione che consentirebbe di risparmiare annualmente al lordo delle imposte di 225-250 milioni di dollari: l'annuncio segue un andamento deludente all'inizio dell'anno e un taglio delle stime per gli utili pro-forma del 2019. Per questo il titolo 3M è arrivato a perdere oltre l'8% a Wall Street.

Mike Roman – amministratore delegato – in una nota ha parlato di un "inizio d'anno deludente". A influire negativamente sui conti del gruppo – che lavora con prodotti che vanno dagli abrasivi per l'automotive alle applicazioni per la medicina – sono stati il rallentamento dell'economia in mercati chiave come la Cina, oneri legali e una performance debole in aree di business cruciali hanno pesato sui risultati. "Abbiamo continuato a fare i conti con condizioni in rallentamento in mercati chiave, cosa che ha colpito sia la crescita organica sia i margini. Anche la nostra strategia operativa non ha dato i frutti sperati", ha spiegato il ceo. Gli utili trimestrali sono saliti del 48% a 891 milioni di dollari, o 1,51 dollari ad azione, grazie a sgravi fiscali.