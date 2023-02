Zelensky a Sanremo, Giorgia Meloni lo avrebbe voluto in presenza sul palco dell’Ariston Giorgia Meloni ha detto che avrebbe voluto vedere Zelensky sul palco del Festival di Sanremo e di essersi dispiaciuta per la polemica sull’intervento del presidente ucraino all’Ariston.

A cura di Tommaso Coluzzi

Giorgia Meloni avrebbe voluto vedere Volodymyr Zelensky sul palco dell'Ariston, a Sanremo. La presidente del Consiglio, che aveva accuratamente evitato la polemica sull'intervento del presidente ucraino al Festival, è intervenuta sul tema in conferenza stampa da Bruxelles, al termine del Consiglio europeo che si è tenuto negli ultimi giorni: "Non è facile far entrare la politica in una manifestazione come Sanremo – ha detto Meloni rispondendo a una domanda specifica sulla questione – Io avrei preferito che Zelensky fosse presente sul palco". Poi ha aggiunto: "L’unica cosa che mi è dispiaciuta è che su un tema del genere ci sia stata una polemica".

Meloni, però, ha anche detto di essere contenta del fatto che il presidente ucraino sia comunque presente, anche se solo con una lettera che verrà letta domani sera sul palco: "Credo sia importante la presenza di Zelensky – ha insistito la presidente del Consiglio – Detto questo, la questione mi pare secondaria, e comunque i rapporti non sono affatto alienati".

La leader di Fratelli d'Italia, in realtà, sta rispondendo principalmente al suo più importante alleato in Italia. Ovvero la Lega di Matteo Salvini. È stato proprio il suo vicepresidente del Consiglio a fare la polemica più dura contro Zelensky, ribadendo di non volerlo vedere né sentire a Sanremo praticamente ogni giorno in ogni intervento pubblico nelle ultime settimane.

Salvini non è l'unico contrario all'intervento di Zelensky a Sanremo, alla fine ritrattato sotto forma di lettera. Anche dal Movimento 5 Stelle la linea è stata molto dura e persino il Terzo polo ha sollevato dei dubbi con Carlo Calenda. Spaccato il Partito Democratico tra chi – come il candidato alla segreteria Gianni Cuperlo – si è schierato per il no e chi invece ha salutato con approvazione la lettera del presidente ucraino.