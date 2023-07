Via al bonus per assumere giovani Neet, chi può richiederlo e come funziona Il bonus giovani Neet permette alle aziende private che assumono under 30 che non studiano, non lavorano e non sono in formazione di avere un incentivo, pari al 60% dello stipendio. Le domande per ricevere il bonus partono oggi.

A cura di Luca Pons

Da oggi, 31 luglio 2023, sul sito dell'Inps si potrà accedere al modulo per fare domanda online per il bonus giovani Neet. Si tratta di un'incentivo rivolto alle aziende, inserito nel decreto Lavoro, che agevola le assunzioni di under 30 che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi di formazione. Ovvero i cosiddetti Neet, appunto.

Si tratta di circa 1,7 milioni di persone in Italia: il tasso di Neet nel Paese è al 19% circa (sul totale della popolazione tra i 15 e i 29 anni), il più alto nell'Ue dopo la Romania. È un dato anche ben al di sopra della media europea dell'11,7%, e questo è dovuto soprattutto al fatto che nelle Regioni del Sud la percentuale arriva attorno al 30%. Un dato comunque in calo negli ultimi anni, dopo la pandemia.

Il bonus per l'assunzione di giovani Neet ha un fondo totale di 85,7 milioni di euro, che sono già stati divisi tra le Regioni. Concretamente, chi lo riceve riceverà un pagamento pari al 60% dello stipendio lordo della persona assunta, per 12 mesi. Cioè lo Stato pagherà il 60% dello stipendio per un anno, che scenderà al 20% nel caso in cui ci siano anche altri aiuti che si accumulano.

In particolare, come indicato dal Sole 24 Ore, tra questi "aiuti" c'è anche il taglio del cuneo fiscale: se il lavoratore ne beneficia, quindi, l'azienda potrà ricevere il bonus Neet solo per il 20% dello stipendio. Questo ridurrà fortemente il numero di aziende che potranno prendere il 60%, dato che è difficile che un under 30 Neet venga assunto da subito con una paga superiore ai 35mila euro all'anno. In compenso, l'azienda potrà ricevere il 20% dello stipendio anche se applica altri bonus, come quello fino a 8mila euro per chi assume under 36.

L'incentivo riguarda le assunzioni effettuate tra il 1 giugno e il 31 dicembre 2023. Tra i requisiti è previsto che la persona assunta sia iscritta a uno dei programmi nazionali per il collocamento, cioè il programma "Iniziativa occupazione giovani" oppure il programma Gol. Per chi non fosse già iscritto oggi, è ancora possibile farlo. L'importante è che l'iscrizione sia attiva nel momento in cui scatta l'assunzione.

Il bonus non riguarda il settore pubblico, ma solo le aziende private, e vale solo per i contratti a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante. Non vale, invece, per chi fa lavoro occasionale o intermittente, né per i lavoratori domestici. Non solo, ma non si può nemmeno usare per assumere a tempo indeterminato persone che avevano già un contratto a termine.