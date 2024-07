video suggerito

Venezia, arrestato l'assessore Renato Boraso: è indagato per reati contro la pubblica amministrazione L'assessore alla Mobilità del Comune di Venezia, Renato Boraso, è stato arrestato stamani nell'ambito di un'indagine su reati amministrativi condotta dalla Guardia di Finanza. Indagate altre 18 persone tra amministratori e imprenditori.

A cura di Giulia Casula

L'assessore alla Mobilità del Comune di Venezia, Renato Boraso, è stato arrestato questa mattina. L'assessore è indagato per reati contro la pubblica amministrazione nell'ambito di un'inchiesta su appalti pubblici svolta dalla Guardia di Finanza, in cui risultano coinvolte altre 18 persone, tra cui imprenditori e amministratori.

L'abitazione di Boraso è stata inoltre sottoposta a perquisizione dai finanzieri. In particolare, sarebbero due le ordinanze di custodia cautelare in carcere e sette quelle agli arresti domiciliari eseguite stamani.

A quanto risulta, in carcere sarebbe finito anche l'imprenditore edile, Fabrizio Ormenese, mentre sarebbero scattati i domiciliari per diversi funzionari comunali e di partecipate pubbliche, tra cui l'azienda dei trasporti comunale Actv. Tra gli indagati vi sarebbero anche il direttore generale di Actv, Giovanni Seno e il responsabile del settore appalti, Fabio Ciacco. Per altre sei persone coinvolte nell'indagine, invece, è stata disposta l'interdizione dai pubblici uffici per un anno.

L'assessore, 56 anni, vive a Favaro Veneto, una località nel Comune di Venezia. Dopo la laurea in Economia Aziendale all'università Ca' Foscari, ha lavorato come consulente aziendale prima di intraprendere la carriera politica al seguito di Forza Italia.

Nel 1997 è stato eletto consigliere comunale, carica che ha ricoperto fino al 2005, anno in cui è stato nominato consigliere anziano, e ancora fino al 2010, quando è divenuto Presidente del Consiglio comunale. Alle elezioni amministrative del 2015 si è presentato con una lista civica per sostenere Luigi Brugnaro, il candidato scelto dal centrodestra.

Boraso è entrato poi a far parte della giunta Brugnarno, in qualità di assessore a Mobilità, Infrastrutture stradali, Viabilità, Piano del traffico, Rapporti con le Municipalità e Rapporti con il mondo dell'agricoltura. Nel 2020 si è ripresentato, sempre in appoggio di Brugnaro. Dopo la rielezione del sindaco uscente, Boraso è stato confermato in Giunta.