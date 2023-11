Una busta con un proiettile indirizzata a Licia Ronzulli è stata intercettata dalle forze dell’ordine Le forze dell’ordine hanno intercettato una busta con un proiettile destinato alla capogruppo di Forza Italia al Senato, a cui sono arrivati i messaggi di solidarietà della politica.

A cura di Tommaso Coluzzi

La capogruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, è stata vittima di minacce. Alla parlamentare berlusconiana è stata indirizzata una busta con dentro un proiettile, che però non è arrivato a destinazione perché intercettato dalle forze dell'ordine. Nel pomeriggio, dopo che è stata diffusa la notizia dallo stesso partito, vari esponenti politici hanno inviato messaggi di solidarietà a Ronzulli. "Desidero rivolgerle la mia sincera e affettuosa vicinanza per le minacce ricevute – ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa – Mi auguro che gli inquirenti facciano piena luce su questa grave intimidazione". Giorgia Meloni "esprime a nome suo e del governo solidarietà alla senatrice Licia Ronzulli per le minacce ricevute e, al contempo, condanna fermamente il grave gesto intimidatorio", gli ha fatto eco la presidente del Consiglio.

"Esprimo solidarietà a nome mio e di tutto il gruppo di Fratelli d'Italia al Senato alla senatrice e amica Licia Ronzulli per le vili minacce subite – ha dichiarato il capogruppo Lucio Malan –La busta con un proiettile indirizzata alla capogruppo di Forza Italia, e intercettata dalle forze dell'ordine, ci ricorda un clima di odio politico e di tensione che purtroppo il nostro Paese ha conosciuto qualche decennio fa. Va ribadita con forza, da parte di tutti, che non c'è e non ci sarà mai spazio per violenze e intimidazioni". Anche i capigruppo della Lega alla Camera e al Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, hanno diffuso una nota: "A Licia va tutta la nostra solidarietà e vicinanza. Questi vili atti intimidatori non fermeranno il lavoro né della collega e amica Licia, né del governo che ha dato risposte che da anni non arrivavano".

A Ronzulli sono arrivati i messaggi di moltissimi esponenti del suo partito Forza Italia, a partire dal leader Antonio Tajani: "Solidarietà a Licia Ronzulli per il vile gesto intimidatorio che ha subito. Ogni forma di violenza e terrore sarà combattuta. Forza Licia, ti siamo vicini in questo momento". Dall'opposizione, ha parlato Raffaella Paita: "Solidarietà da parte di tutta Italia Viva alla senatrice Licia Ronzulli per le minacce ricevute. La violenza e le intimidazioni non possono avere nessuno spazio nel dibattito politico e siamo certi che la collega non si farà condizionare. Ci auguriamo che le forze dell'ordine facciano al più presto chiarezza su questo preoccupante episodio".