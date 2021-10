Trieste, Salvini Meloni contro il governo: “Idranti contro lavoratori che scioperano pacificamente” “Settimana scorsa si permette a un manipolo di neofascisti di mettere a soqquadro Roma, oggi si usano gli idranti contro i pacifici lavoratori e cittadini a Trieste. Ma al Viminale come ragionano?”, scrive Matteo Salvini, attaccando il governo. “Idranti contro lavoratori in sciopero al porto di Trieste. Lo stesso governo che nulla ha fatto per fermare un rave illegale di migliaia di sbandati e l’assalto alla Cgil, usa gli idranti contro lavoratori che scioperano pacificamente”, aggiunge Giorgia Meloni.

A cura di Annalisa Girardi

Matteo Salvini e Giorgia Meloni attaccano il governo per quanto sta accadendo a Trieste, dove la polizia è intervenuta per sgomberare il porto dai manifestanti No Green Pass che impedivano il normale svolgimento delle attività. "Settimana scorsa si permette a un manipolo di neofascisti di mettere a soqquadro Roma, oggi si usano gli idranti contro i pacifici lavoratori e cittadini a Trieste. Ma al Viminale come ragionano?", ha scritto su Twitter il leader della Lega.

A cui ha fatto subito eco la presidente di Fratelli d'Italia: "Idranti contro lavoratori in sciopero al porto di Trieste. Lo stesso governo che nulla ha fatto per fermare un rave illegale di migliaia di sbandati e l'assalto alla Cgil, usa gli idranti contro lavoratori che scioperano pacificamente. E i sindacati muti".

"Le forze dell'ordine vanno ringraziate sempre, anche per come stanno facendo rispettare la legge, ora a Trieste. Stupiscono i distinguo di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini, che pure è un ex ministro dell'Interno. Al porto di Trieste, c'è un presidio, che più dei portuali, è ad opera di una sorta di ‘nazionale' del dissenso", ha commentato il senatore del Partito democratico, Andrea Marcucci.

Intanto, dopo essere stati sgomberati dal porto di Trieste i manifestanti, circa un migliaio, si sono spostati nel centro della città, a piazza Unità d'Italia da dove hanno iniziato a cantare una serie di cori contro il Certificato Verde. Tra loro c'è anche Stefano Puzzer, portavoce del Coordinamento dei lavoratori portuali, che ha detto: "Vediamo se hanno il coraggio di caricarci anche in piazza Unità d'Italia. Siamo qui in pace e tranquilli, e parliamo con il cuore". Nonostante qualche momento di tensione durante lo sgombero, la situazione sarebbe ora tornata tranquilla. Sarebbero cinque intanto i manifestanti fermati all'esterno del varco 4 del porto di Trieste dalla polizia. Tra gli agenti, inoltre, ci sarebbe un ferito.