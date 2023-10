Tra i 14 italiani nella Striscia di Gaza ci sono anche 2 donne incinte Ci sono due donne incinte tra gli italiani a Gaza. Il ministro degli Esteri Tajani ha detto che l’Italia segue “i 14 italiani, più i loro familiari, che non sono nella zona rossa e sono stati tutti contatti dal nostro consolato a Gerusalemme”.

A cura di Annalisa Cangemi

Ci sono anche due donne in gravidanza tra i 14 italiani che si trovano nella Striscia di Gaza. Inizialmente Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nella prima informativa tenuta alla Camera sul conflitto israelo-palestinese, aveva parlato di 10 italiani a Gaza, inclusa una bambina di un anno. Oggi il titolare della Farnesina ha comunicato informazioni più precise in un intervento a ‘Non stop news' con Enrico Galletti su Rtl 102.5: "Ci sono anche due donne incinte" tra i 14 italiani, insieme ai loro familiari.

"Stiamo seguendo minuto per minuto i 14 italiani, più cinque loro familiari, che non sono nella zona rossa e sono stati tutti contattati dal nostro consolato a Gerusalemme'‘, ha aggiunto. L'unità di crisi della Farnesina è in contatto "anche con gli altri Paesi che hanno cittadini a Gaza e cercheremo la possibilità di farli uscire" attraverso il valico di Rafah, lo stesso da cui passano gli aiuti umanitari, "ma non sappiamo quando", ha spiegato Tajani.

"La situazione è molto complicata e stamane parte il primo aereo di aiuti italiani che arriverà in Egitto. Continueremo anche domani a inviare altri aiuti umanitari per cercare di alleviare le difficoltà del popolo palestinese che nulla ha a che vedere con Hamas", ha sottolineato ancora il vicepremier azzurro.

A proposito delle polemiche sulla risoluzione dell'Onu di venerdì, che chiedeva una "tregua umanitaria immediata", su cui l'Italia si è astenuta, Tajani ha ribadito che quel testo "non conteneva alcun riferimento ad Hamas e al diritto di Israele a difendersi, abbiamo fatto la scelta migliore insieme a tanti paesi europei. Non c'è nessun tentennamento sulla necessità di avere una pausa nella guerra per far arrivare aiuti umanitari". Il ministro ha risposto così alle accuse della segretaria del Pd Elly Schlein, secondo cui il governo "ha sbagliato a votare contro la risoluzione che chiedeva una tregua" a Gaza perché "non possiamo continuare ad assistere alla violazione del diritto internazionale e del diritto umanitario".

"Mi sembra solo un modo per fare polemica che non deve essere fatta in questo momento. Noi siamo per la pace ma Israele ha diritto a difendersi – ha detto Tajani -, noi siamo per due popoli e due Stati".