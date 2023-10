Elly Schlein: “Governo ha sbagliato, fermiamo questa catastrofe umanitaria a Gaza” Elly Schlein a Che tempo che fa: “Penso che il Governo abbia sbagliato a non votare una risoluzione che chiede una tregua umanitaria. Fermiamo questa strage di civili a Gaza”. Sulla manovra: “È fragile e sbagliata. Fanno giochi di prestigio per prendere i giro i cittadini”.

A cura di Susanna Picone

Il governo "ha sbagliato a votare contro la risoluzione che chiedeva una tregua" a Gaza perché "non possiamo continuare ad assistere alla violazione del diritto internazionale e del diritto umanitario".

A parlare è Elly Schlein, tornando sulla polemica in corso nel dibattito politico interno. La segretaria del Pd è intervenuta questa sera al programma di Fabio Fazio sul Nove, Che tempo che fa.

"Penso che il governo abbia sbagliato a non votare la risoluzione" dell'Assemblea generale dell'Onu "che chiede una tregua umanitaria" invece "bene hanno fatto Francia, Spagna e Portogallo a votare a favore. La chiamino pausa umanitaria, tregua umanitaria, basta che fermiamo questa catastrofe umanitaria a Gaza", "non possiamo continuare ad assistere alla violazione del diritto internazionale o del diritto umanitario", le parole di Elly Schlein.

Per la segretaria del Partito Democratico "non possiamo dimenticare le violazioni del diritto da parte di un governo di destra come quello di Netanyhau". "Le violazioni dei diritti dei palestinesi in Cisgiordania non sono di oggi. Dobbiamo isolare Hamas, e così non la si isola", così ancora da Fazio.

La segretaria del Pd ha parlato anche della politica interna, criticando tra le altre cose la manovra: "È fragile e sbagliata – ha dettoc-. Tagliano il cuneo solo per un anno, lo stesso per l'Irpef. Manca tutto per i servizi pubblici essenziali. Sulla fanno giochi di prestigio per prendere i giro i cittadini".

E a suo dire sulle risorse in legge di Bilancio sulla sanità il centrodestra mente. "Fanno giochi di prestigio per prendere in giro gli italiani. Se tu non stai al passo con l'inflazione poi di fatto tagli i servizi alle persone".

"L'alternativa la costruiamo con tutti coloro che sentono di dover contrastare la politica del governo Meloni – ha aggiunto Schlein -. Noi sentiamo la responsabilità nei confronti delle persone che in un anno di governo Meloni hanno visto peggiorare le loro condizioni di vita".

"Noi scendiamo in piazza con tutte le persone che vogliono difendere la sanità pubblica, che vogliono il salario minimo, con chi si batte per il diritto alla casa, con chi vuole salvare il pianeta e sostiene la giustizia climatica e con chi vuole i diritti civili e i diritti sociali", così ancora in tv Schlein parlando della manifestazione organizzata per l'11 novembre.

La manifestazione "è aperta a tutte le persone – ha detto – realtà sociali e forze politiche che vogliono costruire un futuro più giusto, è nata prima della vicenda di Gaza e Israele ma non può solo essere una manifestazione per la giustizia sociale e climatica, sarà anche una manifestazione per la pace e la protezione di tutti i civili".