Speranza firma l’ordinanza, una Regione torna in zona gialla e quattro in zona bianca da lunedì Il ministro Speranza ha firmato una nuova ordinanza: il Friuli Venezia Giulia passa in zona gialla, mentre Campania, Lombardia, Veneto e Provincia autonoma di Bolzano passano in zona bianca a partire da lunedì 28 febbraio.

L'Italia si fa sempre più bianca. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha appena firmato una nuova ordinanza che prevede il cambio di colore per una serie di Regioni. La situazione sta migliorando, lo sappiamo, e con il calo dei casi Covid e il progressivo alleggerimento della pressione sugli ospedali anche i colori delle Regioni si fanno più chiari. Dalla prossima settimana nessuno sarà più in zona arancione e l'Italia sarà divisa tra zona bianca e zona gialla. Come sappiamo, tra l'altro, l'impianto a colori è destinato a essere cancellato il 31 marzo, con la fine dello stato di emergenza, come annunciato dal presidente Draghi pochi giorni fa. Vediamo quali Regioni, intanto, cambieranno colore da lunedì 28 febbraio.

Le Regioni che cambiano colore dalla prossima settimana

Il ministro Speranza ha firmato l'ordinanza: Alla luce dei dati della cabina di regia, il Friuli Venezia Giulia passa in zona gialla, mentre Campania, Lombardia, Veneto e Provincia autonoma di Bolzano passano in zona bianca. Perciò dalla prossima settimana la situazione sarà la seguente: Basilicata, Campania, Lombardia, Provincia di Bolzano, Umbria e Veneto in zona bianca; Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia di Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta.

Le differenze tra zona bianca, gialla e arancione

Già da diversi mesi, tra zona bianca e zona gialla non ci sono più differenze. Tutto l'impianto messo in piedi dal governo si basa sul green pass base e sulla certificazione verde rafforzata, perciò non ci saranno differenze per la stragrande maggioranza dei cittadini. Il sistema a colori, tra l'altro, decadrà tra un mese. Per quanto riguarda l'allentamento delle restrizioni legate al green pass, invece, la discussione deve ancora essere aperta.