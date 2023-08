Sondaggi politici, un italiano su due apprezza l’operato del governo Meloni Quasi un italiano su due apprezza l’operato del governo su agricoltura, made in Italy, rapporti con l’estero. Sulle politiche migratorie il consenso raggiunge 63%.

A cura di Annalisa Cangemi

L'esecutivo guidato da Meloni è stato promosso. Un italiano su due, esattamente il 46%, è soddisfatto dell'operato del governo. secondo quanto emerge dall'indagine condotta dall'istituto Noto sondaggi – con interviste realizzate tra il 25 e il 31 luglio scorsi – sull'opinione degli italiani nei confronti della squadra di Meloni. Il sondaggio verrà presentata stasera al ‘Fuori festival', la serata speciale del ‘Festival della politica al Castello di San Giorgio' ideato dal giornalista Marco Antonellis.

Secondo i dati che sono stati pubblicati, è alto il consenso per il governo tra gli elettori dei partiti di maggioranza: è infatti soddisfatto il 78% degli elettori di Forza Italia, l'80% di quelli della Lega e il 92% di Fratelli d'Italia. Non mancano tuttavia coloro che si dicono soddisfatti dell'operato del governo, ma che afferiscono all'area dei partiti di opposizione: più della metà degli elettori di Azione-Italia Viva, il 56%, e il 17% degli elettori del Movimento 5 Stelle. Mentre solo il 9% degli elettori del Pd si dice soddisfatto. La metà esatta degli elettori consultati, il 50%, si dice invece insoddisfatto, con le percentuali più alte tra gli elettori del Pd (90%) e Movimento 5 Stelle (82%). Gli indecisi sono solo il 4%.

La soddisfazione per l'operato del governo – sempre secondo il sondaggio – riguarda in particolare tre temi: l'agricoltura (46%), la promozione e la difesa del Made in Italy (45%) e i rapporti con l'estero (45%). Gli italiani vorrebbero invece maggior impegno governativo su riforma sanitaria (37%), lotta alla povertà (26%) e lotta alla burocrazia (26%).

Ugualmente polarizzato il gradimento degli italiani nei confronti di Giorgia Meloni: la presidente del Consiglio piace al 46% degli elettori (all'89% di quelli di Forza Italia, all'87% di quelli della Lega e al 97% di quelli di Fratelli d'Italia ma anche al 17% degli elettori del Pd e al 18% di quelli del Movimento 5 Stelle) e non piace al 47% (70% degli elettori di Azione/Italia Viva, 83% di quelli del Pd e 81% di quelli del Movimento).

Prevalentemente positivo (44%) anche il giudizio degli italiani sull'operato del governo sulle problematiche legate al lavoro: è soddisfatto l'85% tra gli elettori di Fratelli d'Italia, l'84% di Forza Italia, ma solo il 60% di quelli della Lega e ben il 62% degli elettori di Azione/Italia Viva. Solo il 26% dei rispondenti esprime un parere negativo e il 30% non sa.

Elevato infine il consenso del governo sulle politiche migratorie: il 63% degli intervistati, e ben il 49% degli elettori del Movimento 5 Stelle, condivide la scelta di contrastare le partenze irregolari e di operare per convincere i Paesi terzi a rimpatriare chi arriva in maniera irregolare. Solo il 21% dei rispondenti esprime un parere negativo e il 16% non sa.