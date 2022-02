Sondaggi politici: testa a testa PD-Fratelli d’Italia per il primo posto, Lega sotto il 20% Secondo l’ultima rilevazione di Noto sondaggi il PD è al 20,5%, tallonato da Fdi al 20%. Stabile al terzo posto la Lega, con il 18%, mentre il M5s è al 12,5%.

A cura di Giacomo Andreoli

Tra Partito Democratico e Fratelli d'Italia è sempre più testa a testa per essere il primo partito italiano. I dem di Enrico Letta, secondo l'ultima rilevazione di Noto sondaggi per Porta a Porta, totalizzerebbero ad eventuali elezioni il 20,5%. La formazione di Giorgia Meloni, però, li tallona con il 20%.

Rispetto allo stesso sondaggio di un mese fa il PD ha guadagnato l'1%, mentre Fratelli d'Italia è rimasta stabile. Si conferma oramai fissa al terzo posto la Lega di Matteo Salvini, al 18%. Profondo rosso, invece, per il Movimento 5 Stelle, che scende sotto il 13%, fermandosi al 12,5% (1,5 punti percentuali in meno in un mese). A quanto pare, quindi, il nuovo corso di Giuseppe Conte, frenato dagli scontri interni e dalla sentenza del Tribunale di Napoli, non sembra sortire l'effetto di rilanciare i grillini nei consensi.

A scendere, poi, è anche Forza Italia, oggi all'8% (con un calo dello 0.5%) e la federazione tra +Europa e Azione (al 3%, un punto in meno rispetto allo scorso 12 gennaio). Il blocco liberale viene raggiunto da Italia Viva di Matteo Renzi, che cresce dello 0,5% arrivando proprio al 3%. Stabili al 2%. Coraggio Italia e Noi con l’Italia, mentre a sinistra del Partito democratico I Verdi e Sinistra italiana crescono all’1.5% (+0.5%), mentre Mdp-Articolo 1 è all’ 1%.

Il centrodestra stacca il centrosinistra di 13 punti

Con questi numeri un centrodestra nuovamente unito, dopo le tensioni post-Qurinale, totalizzerebbe il 50% dei consensi. Questo se si unissero ancora Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi con l'Italia e Coraggio Italia. Il centrosinistra verrebbe quindi staccato di ben 13 punti percentuali. L'alleanza tra Partito Democratico, Movimento 5 stelle, Sinistra Italiana, Articolo 1 e Verdi totalizzerebbe infatti il 37%. Altre formazioni di centro (Azione ,Italia Viva e +Europa), infine, si fermerebbero al 6.0% e la somma di tutti gli altri partiti farebbe in tutto il 7%.