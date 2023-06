Sondaggi politici, si affievolisce l’effetto Berlusconi: cala Forza Italia, giù anche FdI Dopo la scomparsa del fondatore di Forza Italia, il suo partito aveva registrato un balzo in avanti nei sondaggi. L’effetto Berlusconi però si starebbe già esaurendo. In calo anche Fratelli d’Italia, secondo l’ultima indagine di Termometro Politico.

A cura di Annalisa Girardi

Sembra esaurirsi l'effetto Berlusconi nei sondaggi. Dopo la scomparsa del fondatore di Forza Italia, infatti, il suo partito aveva registrato un balzo in avanti nelle intenzioni di voto, una reazione emotiva abbastanza normale. Ora però, secondo l'ultimo sondaggio di Termometro Politico, gli azzurri sarebbero cominciati a calare nuovamente. Così come il partito di Giorgia Meloni, mentre restano stabili all'opposizione Partito democratico e Movimento Cinque Stelle. Vediamo cosa accadrebbe di preciso se gli italiani fossero richiamati oggi alle urne, secondo Termometro Politico.

Fratelli d'Italia questa settimana perde tre decimali e si ferma al 29%, a circa dieci punti di distanza dal Partito democratico, stabile al 19,6%. Al terzo posto c'è sempre il Movimento Cinque Stelle, che guadagna un decimale e va al 16,1%.

La Lega nell'ultima settimana aumenta leggermente i propri consensi, dello 0,1%, e si porta al 9,2%. È seguita da Forza Italia, che appunto inizia a calare nei sondaggi dopo i rimbalzi delle scorse settimane dovute alla scomparsa di Silvio Berlusconi. Gli azzurri scendono dall'8,3% all'8% tondo. Di seguito troviamo Azione, anch'essa in calo fino ad arrivare al 3,5%, ad appena mezzo punto dalla soglia di sbarramento.

Sotto il 3% invece troviamo Italia Viva al 2,6%, in leggero aumento e con la stessa percentuale di consensi dell'Alleanza di Verdi e Sinistra.

Per quanto riguarda la fiducia nella presidente del Consiglio, questa è stabile al 44,7%. A non averne (poca fiducia o per niente) invece è il 54,9% degli intervistati. Infine i sondaggisti di Termometro Politico indagano l'opinione degli elettori su una possibile alleanza tra Pd e M5s. E scrivono: